Săptămînal, la Constanţa, noi cazuri de HIV/SIDA

La începutul anilor ’90, România se situa printre primele state din Europa în ceea ce priveşte incidenţa infecţiilor cu HIV/SIDA. Chiar dacă situaţia s-a mai schimbat în ultimii ani, în ţara noastră încă se mai înregistrează foarte multe cazuri de bolnavi HIV/SIDA. Judeţul Constanţa era situat pe primul loc în ţara noastră din cauza numărului mare de persoane care sufereau de această boală cronică, acum locul fiindu-i luat de municipiul Bucureşti. Totuşi, la Constanţa, apar cazuri noi frecvent. “În continuare se descoperă persoane care au HIV/SIDA. În fiecare săptămînă diagnosticăm unul sau doi pacienţi cu HIV/SIDA. În continuare se descoperă cazuri noi la adulţi şi majoritatea sînt bărbaţi”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. Medicii avertizează că multe cazuri de HIV/SIDA sînt depistate la femei cînd vin să nască. “Nu este normal ca o gravidă în luna a noua să afle că are HIV/SIDA. Nici în urmă cu 20 de ani nu se proceda astfel. Pacientele sînt tinere şi nu sînt cunoscute ca fiind infecate cu HIV. Cînd sînt întrebate unde le sînt partenerii, majoritatea spun că aceştia nu locuiesc aici. Ideal ar fi să putem să îi testăm şi pe aceştia, pentru ca infecţia să nu se transmită şi la alte persoane”, a declarat dr. Rugină. La Spitalul de Boli Infecţioase sînt internaţi 15 bărbaţi şi şapte femei. “Este vorba de un grad de incultură şi multă inconştienţă. Orice femeie ar trebui să meargă la medic să îşi facă analizele şi să afle dacă are sau nu HIV/SIDA. Medicii de familie le recomandă tuturor pacientelor să îşi facă testul, însă nu le pot obliga. Este foarte grav cînd o pacientă află chiar înainte de a naşte că are HIV/SIDA, deoarece infecţia poate ajunge, în proporţie de 20%, şi la făt”, a continuat dr. Rugină. Medicii susţin că această maladie poate fi combătută dacă este depistată la timp şi dacă cei care sînt infectaţi urmează tratament.

În Constanţa s-a deschis de curînd un Centru de Excelenţă pentru persoanele infectate HIV/SIDA, iar medicii infecţionişti susţin că, în foarte scurt timp, activitatea de ambulator pentru aceşti pacienţi se va desfăşura în centru. Pentru bolnavii care suferă de această boală a fost pusă la dispoziţie o maşină care face curse din oră în oră între Centrul de Exceleneţă şi Spitalul de Boli Infecţioase, iar cei care au nevoie de mai mult decît o simplă consultaţie pot ajunge cu uşurinţă la spital.