Sarah Jessica Parker pare tentată de divorţ

Viaţa privată a vedetelor lansează, de cele mai multe ori, controverse la fel de numeroase ca şi filmele care le fac celebre. Din 2009, cuplul Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick se află în atenţia opiniei publice după ce actorul american a fost prins că şi-a înşelat soţia. De atunci se tot aşteaptă vestea divorţului, numai că Sarah Jessica Parker nu a abandonat lupta pentru căsnicia sa cu una, cu două. În cele din urmă, se pare însă că relaţia lor a ajuns la sfârşit şi anunţul divorţului este iniment. “Sarah Jessica este hotărâtă să locuiască singură şi să coboare cortina peste mariajul său. Trăiesc, practic, vieţi separate. Adevărul este că Sarah şi Matthew ţin foarte mult unul la celălalt, dar nu mai sunt îndrăgostiţi şi nu vor să mai încerce să salveze ceva ireparabil”, a declarat o sursă din anturajul actriţei.

Problemele au început în 2009, după ce presa de peste Ocean a dezvăluit că Matthew Broderick o înşală pe Sarah Jessica Parker cu o tânără de 25 de ani. Momentul era unul foarte delicat, când actriţa tocmai se hotărâse să apeleze la o mamă-surogat pentru a aduce pe lume un nou copil al cuplului. Aşa că Sarah Jessica Parker şi Matthew Broderick au decis să rămână împreună până la naşterea gemenelor Marion şi Tabitha. Pentru a mai da o şansă mariajului său, actriţa a decis să lucreze mai puţin şi şi-a ocupat timpul numai jucând în piese de teatru sau dedicându-se modei, pentru a sta cât mai mult pe acasă. În cele din urmă, şi Matthew Broderick a luat o pauză în carieră şi existau semne că relaţia lor se salvează. La un moment dat, Sarah Jessica Parker şi-a luat inima în dinţi şi a acceptat să vorbească şi despre momentul delicat din viaţa sa personală, mai ales că multe feministe nu au fost deloc de acord cu decizia sa de a ierta indiscreţia soţului său. Personajul său Carrie, din popularul serial de televiziune “Sex and the City / Totul despre sex”, n-ar fi tolerat o astfel de umilinţă, după cum a recunoscut actriţa, dar aceasta declara în urmă cu ceva timp: “Îl iubesc pe Matthew Broderick. Puteţi să credeţi că sunt nebună. Niciunul dintre noi n-ar putea să fie căsătorit cu altă persoană. Suntem devotaţi familiei şi vieţii nostre împreună. Iubesc viaţa noastră. Iubesc faptul că este tatăl copiilor mei!”. Între timp, sunt multe presiuni pentru realizarea unui nou lungmetraj din seria “Sex and the City / Totul despre sex”, ceea ce va însemna un program de lucru mult mai intens pentru actriţă şi, poate, de aici şi decizia divorţului.

Atitudinea lui Sarah Jessica Parker a salvat probabil multe căsnicii supuse presiunilor, numai că aceasta pare să nu mai poată suporta convieţuirea cu Matthew Broderick. Să sperăm că vor mai găsi o cale de a rămâne împreună, măcar de dragul celor care mai speră în convieţuiri de lungă durată. Cei doi formează un cuplu din 1997. Sarah Jessica Parker a părut o vedetă ghinionistă când venea vorba despre viaţa ei sentimentală. A trăit alături de Robert Downey Jr., între 1984 şi 1991, în cea mai neagră perioadă de dependenţă de droguri a acestuia, iar apoi a dat peste Matthew Broderick, care era deprimat şi suferea de insomnie cronică, după un grav accident rutier în care o persoană şi-a pierdut viaţa. Au avut însă şi ani frumoşi, care acum par să fi ajuns la final!