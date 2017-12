Sărbătoare iredentistă

SĂRBĂTOARE Mii de maghiari din România se pregătesc să comemoreze, sâmbătă, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Este una dintre cele trei sărbători naţionale ale Ungariei, când se comemorează Revoluţia din 1848 - 1849, o zi în care, de regulă, au loc ceremonii de depuneri de coroane de flori, slujbe religioase, marşuri, spectacole şi discursuri în amintirea militanţilor paşoptişti la diverse monumente maghiare din localităţile Transilvaniei. Trecând peste aspectul festiv, sub presiunea alegerilor din Ungaria, în acest an, sărbătoarea tinde să se radicalizeze sub presiunea strângerii de voturi. Pentru partidele din Ungaria, miza din România o reprezintă cele circa 100.000 de voturi din partea etnicilor maghiari care au obţinut dubla cetăţenie, oferită cu generozitate de Guvernul de la Budapesta. De aceea, partidul de extremă dreaptă - Jobbik - a devenit extrem de vocal în ultima vreme, în România.

MESAJE SEPARATISTE Pe de altă parte însă, pentru întreaga suflare maghiară din România, 15 Martie va fi şi o zi care va putea fi folosită pentru promovarea ideilor separatiste. Din corul susţinătorilor care pledează pentru autonomia ţinutului secuiesc nu va lipsi europarlamentarul Laszlo Tokes, care a asemănat situaţia maghiarilor din Transilvania cu cea a tătarilor din Crimeea. Totodată, apropiata sărbătoare a maghiarilor de pretutindeni a dat prilejul membrilor unei asociaţii extremiste din Ungaria, „Mişcarea Tinerilor din 64 de comitate”, să provoace deja incidente, cum au fost cele de luni, la Târgu Mureş. Numai că, pentru ca lucrurile să nu degenereze, Guvernul este pregătit să ia atitudine împotriva extremiştilor, disponibilizând peste 2.000 de poliţişti şi jandarmi. În plus, conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a interzis, vineri, accesul pe teritoriul României pentru mai mulţi membri din patru formaţiuni extremiste din Ungaria: Jobbik, Noua Gardă, Mişcarea Tinerilor din 64 de comitate şi Oastea Haiducilor. Pe fondul înmulţirii acţiunilor şi declaraţiilor maghiare care susţin autonomia, iese la rampă şi Asociaţia Noua Dreaptă, care pregăteşte, tot sâmbătă, marşuri în Arad şi Cluj-Napoca, în semn de protest faţă de iredentismul maghiar.