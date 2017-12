S-au anunțat nominalizările la premiile BRIT

Cântăreţul britanic Sam Smith a primit cele mai multe nominalizări la gala BRIT Awards 2015, concurând la cinci categorii, iar Ed Sheeran şi George Ezra au fost nominalizaţi la câte patru categorii. Sam Smith, care a fost premiat la categoria Critics' Choice (Alegerea Criticilor - n.r.) în 2014, a fost nominalizat la cinci categorii în cadrul galei BRIT: Cel mai bun artist solo britanic, Cel mai bun single britanic, Cel mai bun videoclip al unui artist britanic, Cel mai bun album britanic şi la categoria Cel mai bun debut. Ed Sheeran a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun artist solo britanic, Cel mai bun single britanic, Cel mai bun videoclip al unui artist britanic şi Cel mai bun album britanic. George Ezra concurează la categoriile Cel mai bun album, Cel mai bun artist, Cel mai bun single şi Cel mai bun debut. Totodată, trupa Royal Blood a primit trei nominalizări, iar artistele FKA twigs şi Ella Henderson câte două. Premiul Critics' Choice a fost deja acordat, revenind anul acesta lui James Bay.

Gazda ceremoniei de anunţare a nominalizărilor BRIT Awards 2015, Reggie Yates, a declarat că, deşi îi susţine pe toţi artiştii britanici, îl vede ca favorit pe Ed Sheeran, de 23 de ani. „Nu vreau să zic ce zice toată lumea, dar îl iubesc pe Ed. Este unul dintre cei despre care lumea spune acelaşi lucru, dar e adevărat, e un băiat minunat şi mi-ar plăcea să-l văd câştigând nişte premii în seara decernării. Îmi place ce a făcut Sia anul acesta, îmi plac cele mai recente două videoclipuri ale ei. În ceea ce priveşte artistele britanice, Jessie Ware este minunată, am fost un fan al ei de la început. Sam Smith e genial. Avem aşa un grup minunat de artişti în perioada asta”, a declarat Reggie Yates, actor, vedetă TV şi DJ la postul BBC Radio 1.

Gala BRIT Awards 2015 va avea loc pe 22 februarie, la Londra, şi va transmisă în direct, pentru al cincilea an la rând, de televiziunea ITV.

Lista completă a nominalizărilor:

CEL MAI BUN ARTIST BRITANIC

Damon Albarn

Ed Sheeran

George Ezra

Paolo Nutini

Sam Smith

CEA MAI BUNĂ ARTISTĂ BRITANICĂ

Ella Henderson

FKA Twigs

Jessie Ware

Lily Allen

Paloma Faith

CEL MAI BUN GRUP BRITANIC

Alt-J

Clean Bandit

Coldplay

One Direction

Royal Blood

BRITISH BREAKTHROUGH ACT / Cel mai bun debut

Chvrches

FKA Twigs

George Ezra

Royal Blood

Sam Smith

CRITIC'S CHOICE / Premiul criticilor - James Bay

CEL MAI BUN SINGLE BRITANIC

Calvin Harris - „Summer”

Clean Bandit ft. Jess Glynne - „Rather Be”

Duke Dumont ft. Jax Jones - „I Got U”

Ed Sheeran - „Thinking Out Loud”

Ella Henderson- „Ghost”

George Ezra - „Budapest”

Mark Ronson ft. Bruno Mars - „Uptown Funk”

Route 94 ft. Jess Glynne - „My Love”

Sam Smith - „Stay With Me”

Sigma - „Nobody to Love”

CEL MAI BUN ALBUM BRITANIC

Alt-J - „This Is All Yours”

Ed Sheeran - „X”

George Ezra - „Wanted On Voyage”

Royal Blood - „Royal Blood”

Sam Smith - „In The Lonely Hour”

CEL MAI BUN PRODUCĂTOR MUZICAL

Alison Goldfrapp & Will Gregory

Flood

Jake Gosling

Paul Epworth

CEL MAI BUN VIDEOCLIP

Calvin Harris - „Summer”

Charli XCX - „Boom Clap”

Duke Dumont ft. Jax Jones - „I Got U”

Ed Sheeran - „Thinking Out Loud”

Mark Ronson ft. Bruno Mars - „Uptown Funk”

One Direction - „You and I”

Rita Ora - „I Will Never Let You Down”

Route 94 ft. Jess Glynne - „My Love”

Sam Smith - „Stay With Me”

Sigma - „Nobody to Love”

CEL MAI BUN ARTIST SOLO INTERNAŢIONAL

Beck

Hozier

Jack White

John Legend

Pharrell Williams

CEA MAI BUNĂ ARTISTĂ SOLO INTERNAŢIONALĂ

Beyoncé

Lana Del Rey

Sia

St. Vincent

Taylor Swift

CEL MAI BUN GRUP INTERNAŢIONAL

5 Seconds of Summer

The Black Keys

First Aid Kit

Foo Fighters

The War On Drugs