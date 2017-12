S-au strigat nominalizările la Oscar

“Nu există ţară pentru bătrîni”, “There Will Be Blood”, “Michael Clayton”, “Atonement” şi “Juno” sînt filmele care îşi dispută premiul pentru Cel mai bun film, la cea de-a 80-a ediţie a premiilor Oscar. Filmele “There Will Be Blood”, în regia lui Paul Thomas Anderson şi “Nu există ţară pentru bătrîni”, în regia fraţilor Joel şi Ethan Coen, au obţinut fiecare cîte opt nominalizări la premiile Oscar. De altfel, cele două producţii şi-au adjudecat majoritatea premiilor asociaţiilor de critici din SUA în sezonul ce precedă premiile Oscar. În topul filmelor cu cele mai multe nominalizări la ediţia din 2008 a premiilor Oscar urmează “Atonement”, în regia lui Joe Whright, cu şapte şi “Michael Clayton”, de Tony Gilroy, tot cu şapte nominalizări.

Cel mai important premiu pentru regie şi-l dispută Julian Schnabel, pentru ”The Diving Bell and the Butterfly”, Jason Reitman, pentru “Juno”, Tony Gilroy, pentru “Michael Clayton”, fraţii Joel şi Ethan Coen, pentru “Nu există ţară pentru bătrîni” şi Paul Thomas Anderson, pentru “There Will Be Blood”. Cate Blanchett, pentru rolul din “Elisabeth: Epoca de Aur”, Julie Christie, pentru “Away From Her”, Marion Cotillard, pentru “La vie en rose”, Laura Linney, pentru “The Savages” şi Ellen Page, pentru “Juno” au fost nominalizate, marţi, la categoria Cea mai bună actriţă. Ceremonia de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc pe 24 februarie, la Teatrul Kodak din Los Angeles, ar putea să-i aducă premiul Oscar pentru Cel mai bun rol principal lui George Clooney, pentru prestaţia sa din “Michael Clayton”, lui Daniel Day-Lewis, pentru “There Will Be Blood”, lui Johnny Depp, pentru “Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street”, lui Tommy Lee Jones, pentru “In the Valley of Elah” sau lui Viggo Mortensen, pentru “Eastern Promises”. Premiul pentru Cel mai bun rol secundar masculin şi-l dispută Casey Affleck, pentru “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, Javier Bardem, pentru “No Country for Old Men”, Hal Holbrook, pentru “Into the Wild”, Philip Seymour Hoffman, pentru “Charlie Wilson\'s War” şi Tom Wilkinson, pentru “Michael Clayton”. Cate Blanchett, în premieră, are mari şanse să cîştige şi premiul pentru Cel mai bun rol secundar feminin, pentru rolul din “I\'m Not There”, concurînd cu Ruby Dee din “American Gangster”, Saoirse Ronan din “Atonement”, Amy Ryan din “Gone Baby Gone” şi Tilda Swinton din “Michael Clayton”

Premiul pentru Cel mai bun scenariu original este disputat de Diablo Cody, pentru “Juno”, Nancy Oliver, pentru “Lars and the Real Girl”, Tony Gilroy, pentru “Michael Clayton”, Brad Bird, Jan Pinkava şi Jim Capobianco, pentru “Ratatouille” şi de Tamara Jenkins, pentru “The Savages”. La categoria Cel mai bun scenariu adaptat au fost nominalizaţi Christopher Hampton cu “Atonement”, Sarah Polley cu “Away From Her”, Ronald Harwood cu “The Diving Bell and the Butterfly”, Joel şi Ethan Coen cu “Nu există ţară pentru bătrîni” şi Paul Thomas Anderson cu “There Will Be Blood”. Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin ar putea ajunge la “Beaufort”, reprezentînd Israelul, “The Counterfeiters”, producţie Austria, “Katyn”, producţie Polonia, “Mongol”, producţie Kazakhstan şi “12”, reprezentînd Rusia. Categoria film animat ar putea fi cîştigată de “Persepolis”, “Ratatouille” şi “Surf\'s Up”. Alte categorii la fel de disputate sînt Cea mai bună coloană sonoră, la care au fost nominalizaţi compozitorii Dario Marianelli, pentru “Atonement”, Alberto Iglesias, pentru “The Kite Runner”, James Newton Howard, pentru “Michael Clayton”, Michael Giacchino, pentru “Ratatouille” şi Marco Beltrami, pentru “3:10 to Yuma” şi Cea mai bună piesă, la care au fost nominalizate “Falling Slowly” din “Once”, compusă de Glen Hansard şi Marketa Irglova, “Happy Working Song”, “So Close” şi “That\'s How You Know” din “Enchanted”, compuse de Alan Menken şi Stephen Schwartz, “Raise It Up” din “August Rush”.