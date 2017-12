Sau “ţara arde şi baba…” se pregăteşte de alegeri

De multe ori cumpărăm cu naivitate încrederea pe la colţuri de stradă fără să ştim că preţuieşte prea puţin. Dacă cei ce ne conduc ar plagia mai puţin realitatea, poate ne-am da seama mai uşor ce e important şi ce nu în viaţa noastră, pentru că de multe ori devenim victimele credinţelor şi speranţelor noastre. În ultima vreme se poate observa o încrâncenare teribilă a două forţe politice: portocaliii şi restul lumii. Cei mai mulţi pedelişti se cred înţelepciunea întruchipată, esenţa democraţiei şi susţin că tot ceea ce fac ei este în folosul ţării. Preşedintele de onoare al conservatorilor, Dan Voiculescu, încearcă să îi aducă cu picioarele pe pământ şi arată că actuala criză economică va dura 3 ani şi ”va schimba ireversibil configuraţia politică şi economică a spaţiului euro-atlantic”. Liderul PC spune că este timpul “să renunţăm la iluzii: când întreaga Europă are probleme, nimeni nu va salva România. Chiar în acest moment, peste un milion de români au mari dificultăţi în a-şi procura hrana zilnică, iar, în următoarele 6 luni, acest număr se va dubla, ca efect al creşterii generalizate a preţurilor la alimente, utilităţi şi combustibili. Dacă nu luăm măsuri urgente, dacă nu reducem imediat TVA-ul la alimentele de bază şi nu investim minim 10 miliarde de euro în agricultură, sector care reprezintă unicul nostru atu economic, România poate ajunge în încetare de plăţi în maxim doi ani”. Sociologii atrag atenţia că Guvernul ia măsuri de austeritate discrete, dar cine să-I audă?

2012, CEL MAI DEZASTRUOS AN Analistul politic Stelian Tănase scoate în evidenţă alt aspect: bătălia electorală din 2012 se va petrece în cel mai prost context economic: ”Ne-au minţit că criza asta nu prea există. Au ”amânat-o” deliberat cu un an. Şi au luat măsurile de austeritate prea târziu, în mai 2010. Dacă acţionau ca nişte politicieni responsabili, încă din 2009, nu mai era necesară ciuntirea pensiilor şi a salariilor bugetarilor. Acum, nu mai pot face asta. Sunt puţin în imposibilitatea revenirii la fostele salarii, de la 1 ianuarie, aşa cum promisese cu mâna pe inimă Traian Băsescu. Şi FMI este la încurcătură”. Sociologul Alfred Bulai afirmă că “interesele electorale ale PDL exclud orice măsuri de austeritate în viitorul apropiat şi este foarte probabil ca, după alegeri, în 2013, să suferim un nou şoc din pricina inconştienţei arcului guvernamental”. Între timp, băncile elene, care au intrat masiv în România, aşteaptă evoluţia Greciei. Guvernul României şi BNR au două opţiuni. Una ar fi să stea cu braţele încrucişate şi să lase băncile elene să cadă (ceea ce ar putea genera un mic cutremur în întregul sistem bancar românesc) sau să diminueze rezerva naţională a BNR şi să cumpere, pur şi simplu, sucursalele din România ale băncilor greceşti. De unde bani? Vicepreşedintele PDL Anca Boagiu anunţă că problemele ţării s-au terminat şi ar trebui să se depăşească etapa discuţiilor politice şi să se facă reorganizarea administrativă până la alegeri. Între timp, am aflat că o casă de avocaţi Calafus din Constanţa îl apără pe Bercea Mondialu’ în procesul de tentativă de omor care se desfăşoară la Craiova. Ce e ciudat aici? Calafus tatăl şi Calafus fiul sunt avocaţii lui Mircea Băsescu, fratele preşedintelui “Lingou”. Fratele este cuscrul lui Mondialu’ şi prieten bun cu acesta. Cumnata lui Mircea Băsescu, prima doamnă a ţării, Maria Băsescu, a primit în dar de la Mondialu’ o extrem de valoroasă salbă de aur. No comment.