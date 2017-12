Scade cu 240 numărul agențiilor de turism cu licență retrasă

15:55:06 / 07 Octombrie 2016

asigurari de insolvabilitate

Ceea ce nu spune ANT-ul este ca acest tip de asigurare exista doar la 2 Aiguratori;Omniasig si City Insurence.Omniasig da negatie fara explicatii,iar City Insurence practica niste preturi exorbitante;adica 6250 $/pe an pentru o asig de 50.000 $,valabila tot un an.Asadar...monopol. Deci,nu agentiile sunt de rea credinta,ci cadrul legislativ este lacunar,iar ANT-ul care ar trebui sa reprezinte agentiile,in spatele sloganului "de curatire" se pozitioneaza de partea asiguratorului . Cu toate ca sunt stiri care anuta litigiu serios intre transportatori si City Insurence,pe motiv ca nu platesc daunele conform asigurarilor vandute,ca au termen de o luna sa-si majoreze capitalul si ca in caz contrar va intra in insolventa.Ce e de facut ?