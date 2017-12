Scandal în Germania, din cauza lui Putin

Un scandal a izbucnit în Germania, după ce premierul rus, Vladimir Putin, a primit prestigioasa distincţie Quadriga, trei dintre membrii consiliului de administraţie al premiului dându-şi demisia în semn de protest. Premiul Quadriga este acordat anual, ”personalităţilor internaţionale cu spirit de pionierat şi aspiraţii spre binele comun”. Acordarea premiului lui Putin a provocat furie în Germania. Co-preşedintele Verzilor germani, Cem Ozdemir şi fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, au preferat să se retragă din consiliul de administraţie al premiului. Exemplul lor a fost urmat şi de istoricul german Edgard Wolfrum. Prima laureată a premiului, publicista germană Sulke Tempel, a criticat şi ea decizia juriului. Rusia nu a făcut niciun comentariu oficial. Printre laureaţii din anii trecuţi figurează Mihail Gorbaciov, Helmut Kohl şi Gerhard Schroeder, Vaclav Havel şi Jose Manuel Barroso.

Premierul rus are probleme şi în ţară. În centrul Moscovei au apărut afişele unui film inexistent, intitulat ”VV vă acoperă”, care ar povesti aventurile agentului special Vladimir Putin (VV făcând referire la numele şi patronimul lui Putin). Afişele cu imaginea premierului rus şi-au făcut apariţia în apropiere de Piaţa Roşie, în faţa sediului Dumei de Stat. Afişele poartă inscripţia ”Xquest.ru îl prezintă pe Vladimir Putin. Din 15 iulie în toate cinematografele”. Pe site-ul indicat se descoperă că Xquest este ”un proiect secret al Guvernului, mascat de un joc ce are loc în întreaga Rusie”. Potrivit scenariului jocului, Putin şi Medvedev sunt superspioni care le dau diverse misiuni participanţilor. Jocurile de acest gen au apărut în Rusia în 2010. Participanţii trebuie să îndeplinească diverse misiuni, descifrarea unui mesaj codat într-un ziar, găsirea unei maşini furate, depistarea unui contact într-o cafenea, etc. În ultima vreme au apărut afişe insolite în Moscova. În mai au apărut mai multe afişe cu Medvedev şi Putin în ţinute sportive, în apropierea unui magazin faimos din Moscova. În aprilie au fost văzute afişe cu Muammar Gaddafi, care căuta un apartament în Moscova.