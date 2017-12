Scarlet Johansson are un nou iubit

Dragostea pare să îi zâmbească din nou lui Scarlett Johansson. După despărţirea de fostul soţ, actorul canadian Ryan Reynolds şi de Sean Penn, despre frumoasa blondă se zvoneşte că s-a cuplat cu rockerul Dan White. Actriţa şi chitaristul trupei The Tribes s-au cunoscut prin prieteni comuni, într-un club din Londra, la începutul acestei luni. Vedeta se afla în Anglia pentru filmările la noua producţie SF ”Under the Skin”. ”A fost o atracţie imediată. S-au văzut câteva săptămâni bune. Dan chiar este fericit, dar ce bărbat nu ar fi?”, a declarat o sursă din anturajul muzicianului.

O altă vedetă despre care se zvoneşte că are un nou iubit este starleta Ashely Tisdale. La începutul săptămânii trecute s-a aflat că aceasta s-a despărţit de iubitul ei, Scott Speer, după doi ani de relaţie. Dar iată că vedeta din seriale precum ”Disney 365”, ”Hellcats” sau ”Phineas and Ferb” a trecut deja mai departe. Actriţa a fost zărită petrecându-şi seara de vineri alături de solistul trupei Boys Like Girls, Martin Johnson. Cei doi au mers împreună la un concert al lui Robin Thicke, în Los Angeles. Să se vindece atât de rapid rănile din dragoste, la Hollywood…