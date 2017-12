Schimb de replici Macovei – Tăriceanu

Macovei: “Cînd conduci un Guvern, trebuie să-ţi asiguri majoritatea în Parlament”

Tăriceanu: „Nu ar trebui să-şi imagineze că orice proiect cu care vine dînsa este perfect şi nu mai suportă niciun fel de modificări”

Un interviu apărut la începutul acestei săptămîni pe site-ul EU Observer a scos în evidenţă, din nou, că ministrul Justiţiei, Monica Macovei, nu-l înghite pe premier. În interviul cu pricina, Macovei l-a acuzat pe Călin Popescu Tăriceanu că, luni la rînd, nu a lăsat-o să pună pe ordinea de zi a Guvernului proiectul de lege privind Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) şi că nu susţine legislaţia anticorupţie. Ea consideră că premierul dovedeşte că nu vrea să se implice atunci cînd spune că nu poate grăbi trecerea legii ANI prin Parlament. Ministrul a apreciat că sprijinul politic pentru reforme s-a diminuat, iar Parlamentul şi judecătorii nu par dispuşi să meargă mai departe cu reforma, în ciuda avertismentelor lansate de Comisia Europeană: "Există mai puţin entuziasm pentru măsurile anticorupţie decît în 2005. Am observat că, pe măsură ce ne apropiam de data aderării şi eram siguri de această dată, măsurile anticorupţie erau din ce în ce mai nedorite şi mai criticate”. Mai mult, Macovei a susţinut că are o poziţie izolată în Guvern: "Cred că printre membrii Cabinetului şi colegii mei din Parlament, nimeni nu mă place”.

Premierul Tăriceanu a replicat imediat, respingînd acuzaţiile Monicăi Macovei şi reamintindu-i acesteia că şi şeful statului a apreciat că proiectul are deficienţe. Mai mult, el i-a atras atenţia Monicăi Macovei că „ar trebui să ţină cont că are o responsabilitate proprie, ca ministru. Promovarea legilor din domeniul justiţiei nu este în responsabilitatea primului-ministru. Primul responsabil este ministrul Justiţiei. Cu toate acestea, aş vrea să spun că, începînd cu 1 ianuarie 2005, cînd Monica Macovei a venit cu un set de propuneri legislative pentru lupta împotriva corupţiei, am fost acela care am susţinut-o în Guvern, împotriva unei tendinţe care, la momentul respectiv, nu îi era favorabilă”. În opinia lui Tăriceanu, ministrul Justiţiei „are o problemă cu foarte multă lume”, fapt desprins chiar din interviu. Totodată, el i-a transmis Monicăi Macovei că „nu ar trebui să-şi imagineze că orice proiect cu care vine dînsa este perfect şi nu mai suportă niciun fel de modificări”. Premierul şi-a exprimat speranţa că membrii Comisiei Europene nu se vor lăsa "duşi de nas de asemenea declaraţii" ale ministrului Justiţiei.

La scurt timp, o altă replică. Macovei a ţinut să îi răspundă lui Tăriceanu. Ea susţine, referindu-se la legea ANI, că răspunderea sa este de a face un proiect bun, constituţional, iar premierul are responsabilitatea de a-şi asigura majoritatea în Parlament pentru a-şi pune în aplicare programul de guvernare. Ministrul Justiţiei a subliniat că nu se referă numai la proiectul ANI, ci la toate proiectele legislative ale Guvernului. Ministrul Justiţiei a afirmat că tot timpul a fost dispusă să negocieze şi să îmbunătăţescă acolo unde era cazul, evident, în anumite limite: "Dar cu proiectul ANI e altceva: parlamentarii nu l-au îmbunătăţit, ci l-au făcut ineficient şi inutil". Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, i-a cerut primului ministru Tăriceanu, într-o scrisoare datată 14 decembrie 2006, să intervină în dezbaterea din Senat a Legii ANI, astfel încît proiectul să fie adoptat în varianta nemutilată, nu în cea trecută de Camera Deputaţilor. "(...) La scrisoarea din 14 decembrie a comisarului Olli Rehn cu privire la proiectul de lege privind Agenţia Naţională de Integritate, premierul a răspuns că există o separaţie a puterilor între Guvern şi Parlament şi deci, practice, înţelegem că nu se poate implica. Şi nici nu s-a implicat pînă acum. Ştim bine ce s-a întîmplat în Camera Deputaţilor", a mai afirmat Macovei. Ea susţine că a purtat discuţii cu toate partidele parlamentare asupra legii ANI şi va dialoga în continuare în ceea ce preveşte proiectul aflat în Senat. "Dacă spune că există o separaţie între Parlament şi Guvern şi nu se va implica în adoptarea legii ANI nu am ce să spun decît că este evident pentru toată lumea că nu doreşte să se implice", a conchis Monica Macovei.