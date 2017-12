Şchiopu revine la FC Farul

Revenit la FC Farul după opt luni de absenţă, Cristi Şchiopu, i-a convins pe conducătorii grupării de pe litoral că poate face faţă cu brio încă un sezon în liga secundă. Veteranul în vîrstă de 35 de ani a negociat, miercuri seară, cu oficialii constănţeni, înţelegerea fiind, în principiu, pentru un contract pe un an. “În mare parte, ne-am înţeles pentru un contract pe un sezon. Ei vor să mă ţină la Farul, eu îmi doresc să mă întorc, aşa că nu vor fi probleme. Mai avem ceva de discutat în privinţa salariului, care nu este exagerat, dar sper să semnez în zilele următoare. Probabil că au vrut să mă urmărească şi într-un amical, să vadă dacă mă mai ţin picioarele”, a glumit fundaşul central, adăugînd că s-a înţeles foarte bine cu Ion Barbu în defensivă, la partida de verificare cu FC Farul II. “Am jucat foarte multe meciuri împreună şi ne completăm bine. Obiectivul echipei este clar, promovarea în prima ligă şi cred că ne vom lupta cu FCM Bacău şi Sportul Studenţesc. În ciuda punctelor de penalizare, primite pentru că nu şi-a îndeplinit baremul, şi Gloria Buzău poate emite pretenţii”. “Şchiopu, în proporţie de 90 la sută, va reveni FC Farul”, a confirmat preşedinte executiv al constănţenilor, Mircea Crainiciuc.

În schimb, negocierile cu Vasilică Cristocea decurg mai greoi, mijlocaşul stînga avînd şi alte oferte din liga I, dar şi de la Săgeata Stejaru, care va evolua în sezonul următor în liga secundă. “Cristocea mai are două oferte mult mai avantajoase decît cea de la Farul, dar am promisiunea de la el că va ramîne la Constanţa”, a explicat Crainiciuc. Un alt veteran al formaţiei constănţene, Cosmin Paşcovici, este în continuare în probe, oficialii constănţeni dorind să-l monitorizeze şi în alte jocuri amicale. La antrenamentul de ieri după amiază au participat şi atacanţii Bogdan Ungureanu şi Alin Nica, fiecare în vîrstă de 21 de ani, de la nou-promovata în liga secundă Olimpia Rm. Sărat.

Bogdan Andone rămîne în Cipru

Varianta venirii lui Bogdan Andone la Constanţa, în postura de antrenor secund şi jucător, pare să fi căzut, după ce fostul jucător al Farului nu a reuşit să-şi rezilieze contractul cu ciprioţii de la Ermis Aradippou. “Andone nu a putut să-ţi rezolve situaţia, pentru că antrenorul de acolo nu doreşte să renunţe la serviciile lui. El a vrut să renunţe la o mare parte din bani, dar oficialii ciprioţi nu vor să-i dea drumul. A fost ghinionul lui că eu am venit tîrziu la Farul şi el semnase cu două săptămîni înainte”, a spus Şumudică. În aceste condiţii, principalul favorit pentru postul de secund este Cristian Petre, fostul secund al lui Răzvan Lucescu, la FC Braşov. “Voi aduce un alt antrenor secund şi un preparator fizic. Sînt în discuţii cu Marius Kogălniceanu, preparatorul fizic de la Rapid, cu care am o relaţie specială, şi cu fostul antrenor secund de la Braşov, Cristian Petre. Cu ultimul, am jucat împreună la Sportul Studenţesc şi este un băiat foarte documentat şi foarte bine pus la punct”, a explicat tehnicianul constănţean.