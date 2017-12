Școlile de la sate, capsule ale timpului. Condiții ca acum 20 de ani!

22:21:13 / 14 Septembrie 2016

Spatiile scolare, astazi

Sunt cu totul de acord ca multe scoli sunt cosmetizate la inceput de an scolar. Exista intr-adevar aceasta problema :oricat am vopsi ,zugravi si spala ,mirosul de vechi si mucegai emanat de pereti persista. Se imbolnavesc toti cei care isi desfasoara activitatea in aceste spatii. O spun cu ingrijorare pentru ca lucrez in doua scoli care au si clase construite acum un secol. La oameni noi vor fi si scoli ,,noi " ?