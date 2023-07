Scorpions la Romexpo: Program si reguli de acces

Scorpionscanta pe 28 iunie la Romexpo in aer liber in Parcarea C in cadrul unui eveniment organizat de Concerts East, Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment. In deschidere vor cantaAMALGAMA.

Scorpions, formatie care a scris si inca scrie istoria rock-ului si heavy metalului, se reintoarce in Romania.

Aflati pe scena de la mijlocul anilor '60, Scorpions au influentat generatii intregi de artisti. Giganti ai muzicii rock si heavy metal precum Guns n' Roses, Metallica, Megadeth, Def Lepard, Testament sau Helloween au declarat in repetate randuri faptul ca Scorpions si-au pus amprenta asupra muzicii lor.

Pana in prezent, au lansat 19 albume de studio care au inregistrat zeci de milioane de vanzari in intreaga lume. Conform statisticilor, formatia din Germania ar fi atins pragul de 100 de milioane de albume vandute pana in prezent.

Piesele lor au facut parte din soundreack-ul a zeci de filme sau seriale printre care 'The Boys', 'Strager Things, 'Rock of Ages' sau 'The Big Bang Theory'.

Scorpions vor ramane una dintre formatiile etalon ale intregii industrii muzicale compozitiile lor continuand sa isi puna amprenta asupra viitorilor artisti.

Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- Categoria A - fara loc in fata scenei - 379 lei earlybird (primele 200 de bilete), 399 lei in presale si 450 lei la intrare

- Categoria B - fara loc, in spatele categoriei A - 299 lei earlybird (primele 200 de bilete), 329 lei in presale si 350 lei la intrare

- Categoria C - fara loc, in spatele categoriei B - 239 lei earlybird (primele 200 de bilete), 259 lei in presale si 300 lei la intrare

- Premium - 699 lei - Pe platforma la inaltime aproape de scena, cu bar si acces separat. Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.

Se pun in vanzare in 9500 de bilete - cate 3000 de fiecare categorie si 500 la categoria Premium

Copiii sub 7 ani au acces gratuit instotiti de un adult posesor de bilet.

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.