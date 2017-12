Se ascut săbiile pentru partidele decisive din grupe

18:44:38 / 03 Februarie 2016

Sabii boante

Astazi am vazut clasamentele si meciurile viitoare. Organizatorii trofeului incearca sa tina atentia treaza asupra meciurilor printr-un titlu pompos:sabii ascutite. Eu afirm cu totul altceva si anume ca desi marea majoritate a echipelor din seriile A/B/C mai au cate doua meciuri de disputat multe sunt deja eliminate: 4 din A, 4 din B si 2 din C . Adica 52% din primele 3 serii si-au facut bagajele. Iar din ultima serie care se incheie deja duminica 2 echipe sunt deasemenea eliminate adica inaintea ultimilor 2 runde nu mai putin de 13 echipe vor juca doar sa se afle in treaba sau sa faca unele jocuri de culise. Este a treia oara cand afirm ca a fost o greseala uriasa decizia de a se califica doar doua echipe din fiecare serie si va duce la scaderea interesului general. Faptul ca fata de alti ani sunt foarte putine comentarii ale cititorilor se explica prin dezintersul atator de multe echipe deja eliminate. Daca s-ar fi pastrat sistemul cu 16 echipe calificate in ultimele doua runde am fi avut pana acum doar TREI echipe eliminate si doar atunci as fi fost de acord ca avem SABII ASCUTITE. Sa stie organizatorii ca este o regula sportiva nescrisa ca pentru mentinerea interesului competitiei sa se califice in fazele eliminatorii cat mai multe echipe dintr-o serie. La CE din Franta se pot califica 3din 4 echipe ,la CM handbal feminin s-au calificat 4 din 6 echipe din fiecare serie(!!!) si doar asa echipa noastra cu 3 infrangeri a fost la o secunda de a juca finala competitiei! Si ca sa fie pusa si cireasa pe tort din "prietenie" cateva echipe eliminate vor face figuratie. Vezi seria C.