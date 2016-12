Se încing spiritele la Trofeul „Telegraf”

Duminică a fost o zi agitată la a 25-a ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Mulţi nervi, cartonaşe roşii, un joc întrerupt, contestaţii şi rezultate surpriză, astfel că spectatorii prezenţi în tribunele Sălii Sporturilor din Constanţa nu s-au plictisit.

În turneul principal, în Grupa A, Capitol ’84 a câştigat duelul cu Sian Image şi ocupă poziţia secundă, însă urmează două meciuri dificile pentru această formaţie, cu Performer şi Club 29. În Grupa B, AS Vertiroll a produs marea surpriză, învingând liderul, CFR, în timp ce rezultatul întâlnirii CS Agigea - Săgeata Stejaru va fi decis la „masa verde” şi va fi anunţat luni. În Grupa C, FC Constanţa Marina a obţinut calificarea în sferturile de finală ale turneului de pe primul loc, după ce a obţinut a cincea victorie consecutivă. În aceeaşi grupă, Athletic Club 1973 şi-a trecut în cont trei puncte la finalul duelului cu Vulturii Cazino şi mai are şanse la o clasare pe locul secund. În sfârşit, în Grupa D, am consemnat o premieră, confruntarea Victoria Mihai Viteazu - Liga Ofițerilor Constanța fiind întreruptă în min. 34, la scorul de 1-3, deoarece Victoria avea trei jucatori eliminați.

În turneul „ultra” old-boys, Perla Murfatlar (în Grupa E) şi Municipal Constanţa (în Grupa F) au reuşit victoriile obligatorii pentru a se menţine în lupta pentru calificarea în semifinale.

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

REZULTATELE MECIURILOR ŞI AUTORII GOLURILOR

DUMINICĂ, 31 IANUARIE

Victoria Mihai Viteazu - Liga Ofițerilor Constanța 0-3 - meci întrerupt în min. 34, la scorul de 1-3 (Adrian Spătaru / Marcel Maloş 2, Ionuţ Diaconu), deoarece Victoria avea trei jucatori eliminați - Gr. D

Perla Murfatlar - Tistimelu 3-1 (Florin Vintilă 2, George Lică / Stere Stere) - Gr. E

Spada Constanța - Municipal Constanța 0-5 (Stelian Carabaş 5) - contestație nefondată Spada - Gr. F

Vulturii Cazino - Athletic Club 1973 Constanța 2-5 (Mustafa Ghiocan 2 / Mihăiță Pitu 2, Bogdan Radu, Andrei Marinescu, Ciprian Bugeac) - Gr. C

CS Agigea - Săgeata Stejaru 2-2 (Daniel Niţă, Gabriel Chelariu / Mirel Condei, Florin Anghel) - contestație Săgeata - Gr. B

AS Vertiroll Constanţa - CFR Constanța 4-2 (Vali Drăgoi 2, Paul Cristache, Omer Ervin / Cristian Arău, Mihai Guliu) - Gr. B

FC Constanța Marina - Old Boys Năvodari 6-3 (Cătălin Agafiţei 2, Cristi Şchiopu 2, Ionuţ Gioga, Sorin Ţeican / Cristian Ruci, Cristian Crecan, Ion Brici) - Gr. C

Capitol ’84 Constanța - Sian Image Constanța 4-1 (Răzvan Dârmon 2, Dan Turtoi, Mădălin Mihu / Florin Bălan) - Gr. A

Citește și:

Oportun Mangalia şi Săgeata Stejaru, primele echipe calificate din grupe

Fiecare meci este important la Trofeul „Telegraf”

Dueluri decisive în faza grupelor la Trofeul „Telegraf”

Putem afla primele echipe care vor depăși faza grupelor la Trofeul „Telegraf”

Opt formaţii au punctaj maxim la Trofeul „Telegraf”