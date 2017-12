Se caută vinovații pentru ieftinirea petrolului!

Ministrul Petrolului din Arabia Saudită, Ali al-Naimi, a declarat ieri că preţul petrolului îşi va reveni cu siguranță, el atribuind prăbuşirea cotaţiilor lipsei de cooperare din partea ţărilor producătoare din afara OPEC, relatează AFP. Arabia Saudită este liderul Organizaţiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC). La rândul său, ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail al-Mazrui, a afirmat că la originea declinului cotaţiilor se află excedentul de producţie al statelor din afara OPEC. Prețul petrolului a scăzut cu circa 50%, de la jumătatea lui iunie până în prezent, din cauza ofertei abundente, aprecierii dolarului şi scăderii cererii, pe fondul încetinirii economiei mondiale. OPEC a decis în noiembrie să păstreze plafonul de producţie la 30 milioane barili/zi, ceea ce a contribuit la accentuarea declinului. Vânzările de petrol asigură până la 90% din veniturile statelor din Golful Persic; și totuși, cererea mondială de petrol a fost în acest an de circa 700.000 barili/zi, sub estimările de 1,2 milioane barili/zi ale OPEC. Reamintim că preţul petrolului West Texas Intermediate, de referinţă la bursa din New York, a crescut vineri cu 4,5%, la 52,52 dolari/baril. Cotaţia petrolului Brent a avansat cu 3,6%, la 61,38 dolari/baril.