Se mai răcorește puțin la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță pentru miercuri, 14 iunie, ploi și temperaturi în ușoară scădere față de ziua precedentă, la malul Mării Negre. Astfel, maximele nu vor mai depăși 27 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 18 grade C. Joi, 15 iunie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade C, iar minimele vor fi între 13 și 17 grade C. Vineri, 16 iunie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 22 și 27 de grade C, iar minimele vor fi între 15 și 18 grade C. Atât joi, cât și vineri, cerul va fi temporar noros.