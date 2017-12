Seceta scumpeşte produsele alimentare cu 35%

După doi ani de inundaţii catastrofale, seceta istorică ce s-a abătut asupra României a predat o lecţie dură cumpărătorilor autohtoni. Un necaz nu vine niciodată singur, iar compromiterea culturilor agricole înseamnă nu doar pîine mai scumpă din această vară, ci şi o explozie a preţurilor la produsele alimentare. Românii, avertizează sindicaliştii din industria alimentară, vor plăti cu 35% mai mulţi bani ca pînă acum pentru a-şi face piaţa. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu, apreciază că preconizata majorare a preţurilor la alimente are la bază reducerea cu o treime a producţiei agricole româneşti. "Preţul la grîu a crescut cu 25% în ultimele trei săptămîni, ajungînd la 55 – 58 de bani pe kg, însă estimăm că ar putea să crească cu pînă la 40 de procente", a precizat Frumosu. În acelaşi timp, directorul general al "Pambac" Bacău, Alin Giurea, a afirmat că societatea a plătit pentru achiziţionarea grîului cel mai mare preţ din ultimii ani. Sînt şi opinii care apreciază că majorarea preţului la grîu a fost cauzată de secetă, dar şi de faptul că cerealele au început să fie folosite pentru producerea de biocombustibili, astfel că cererea a crescut. Potrivit estimărilor directorului general al grupului "Boromir", Constantin Boromiz, preţul grîului ar putea urca pînă la 240 euro pe tonă, adică aprox. 75 de bani/kg, pînă la începerea recoltei următoare. În condiţiile în care firmele plătesc din ce în ce mai mult pentru grîu, acestea anunţă scumpiri ale produselor de panificaţie şi patiserie. Majorările se vor face simţite treptat, începînd cu 5% - 6% şi urmînd să ajungă la 30% - 40%, pînă la sfîrşitul anului. "Am scumpit deja făina cu 16% în ultimele două săptămîni. De la 1 august, vom introduce şi noile preţuri la produsele de panificaţie şi patiserie, cu 5%-6% mai mari. Costurile cu făina reprezintă 50% din preţul pîinii, mai avem şi alte costuri precum transportul, care are o pondere de 15%, energia, utilităţile, salarii, de care mai depinde preţul", a afirmat Alin Giurea. Recolta redusă şi preţurile mari vor determina producătorii să apeleze la importuri. Societatea "Vel Pitar" estimează că va începe să importe grîu din august - septembrie, în timp ce "Pambac" şi-ar putea majora la 60% ponderea importurIlor, faţă de 10%, în prezent.