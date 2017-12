Secţiune a Festivalului din Salonic, dedicatã memoriei lui Cristian Nemescu

Secţiunea Balkan Survey a Festivalului de Film la Salonic, care va avea loc în perioada 17 şi 26 noiembrie, este dedicatã memoriei regizorului Cristian Nemescu, decedat în varã într-un accident rutier. Mediumetrajul "Marilena de la P7" al lui Nemescu este prezent în selecţia principalã a secţiunii, la fel ca alte trei filme româneşti: "Tertium non datur" de Lucian Pintilie, "Hârtia va fi albastrã" de Radu Muntean şi "A fost sau n-a fost?" de Corneliu Porumboiu.

Este pentru al 13-lea an consecutiv cînd Balkan Survey, o secţiune îngrijitã de teoreticianul grec de film Dimitris Kerkinos, va prezenta unele dintre cele mai semnificative filme ale anului din regiunea balcanicã. În afarã de cele patru producţii româneşti, şapte filme, din Albania, Croaţia, Serbia, Turcia, Slovenia, Bulgaria şi Bosnia Herţegovina, au fost incluse în aceastã secţiune. O proiecţie specialã va avea "Transylvania" de Tony Gatlif din Franţa. Cristian Nemescu a participat în 2003, la Salonic, cu scurmetrajul sãu de licenţã, "Poveste la scara C", premiat şi selecţionat la mai multe festivaluri internaţionale. Anul acesta, lungmetrajul de debut pe care regizorul n-a apucat sã-l finalizeze, "California dreaming", a fost inclus la Salonic în programul Balkan Works in Progress. Este vorba de o nouã subsecţiune pusã la cale de Balkan Survey împreunã cu Agora, piaţa de film a festivalului. Scopul este de a da agenţilor de vînzãri, distribuitorilor şi directorilor de festival ocazia sã descopere proiecte aflate în post-producţie, din întreaga regiune balcanicã.

Festivalul de la Salonic, ajuns la a 47-a ediţie, programeazã un numãr record de trei sute de filme. Evenimentul se va deschide pe 17 noiembrie cu filmul "The Queen" (regia Stephen Frears), pentru care Helen Mirren a luat premiul de interpretare femininã la Mostra. Un alt cîştigãtor de la Veneţia, "Private Fears in Public Places" (regia Alain Resnais), va încheia festivalul dupã gala de decernare a premiilor din 26 noiembrie.