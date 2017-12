Şedinţă de Consiliu Local la Kogălniceanu, boicotată de consilierii Alianţei

Aprobarea metodologiei de închiriere a terenurilor în vederea construirii de ferme zootehnice în extravilanul localităţii, precum şi a documentaţiei pentru vînzarea terenurilor în scopul construirii de locuinţe au stat la baza proiectelor de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Consiliu Local, care ar fi trebuit să aibă loc marţi, în comuna Mihail Kogălniceanu. Proiectele nu au fost însă aprobate, ca urmare a faptului că, în lipsa consilierilor PNL, PD şi a doi dintre cei independenţi, nu s-a întrunit cvorumul necesar. Întrucît opt dintre cei 15 consilieri locali au preferat să meargă la un restaurant decît să fie prezenţi, după cum a afirmat primarul comunei, Valer Iosif Mureşan, şedinţa nu s-a putut desfăşura. Respectivele hotărîri menţionate aşteaptă să fie aprobate de aproape trei luni, însă punctul de vedere al consilierilor Alianţei este acela că proiectele “nu sînt chiar atît de importante“, după cum a spus chiar liderul democrat de la Kogălniceanu, Ion Scupra. La rîndul lui, liderul PNL local, Gheorghe Coconcea, a afirmat că nu este obligatoriu ca toţi consilierii să fie prezenţi la şedinţă. “Eu am fost la postul de poliţie pentru a da o declaraţie“, s-a scuzat liberalul, fapt care a fost contrazis de Mureşan, care susţine că el a fost cel care le-a făcut cinste colegilor lui la un restaurant din localitate. “De trei luni încerc să supun aprobării Consiliului metodologia prin care să oferim oamenilor ocazia de a închiria terenuri în vederea construirii de ferme zootehnice“, a declarat Mureşan.

Am încercat să aflăm de ce consilierii Alianţei din Kogălniceanu nu au participat la şedinţă. “Luna trecută nu s-a ţinut şedinţa şi, totodată, nu s-au plătit salariile consilierilor. Am înţeles că acesta a fost motivul pentru care colegii mei nu au venit nici acum la şedinţă. Şi cu mine, dacă participam, tot minoritari erau“, a explicat Scupra. La rîndul lui, primarul Mureşan a explicat de ce s-a ajuns la această situaţie: “Luna trecută, consilierii au refuzat să aprobe ordinea de zi. Cum este menţionat şi în textul legii în aceste cazuri, consilierii nu îşi primesc salariile“. Mai înverşunat însă, Coconcea a acuzat că primarul elaborează textul hotărîrilor după ureche, după cum îl avantajează pe el. “Terenurile destinate fermelor zootehnice ar trebui concesionate şi nu închiriate. În momentul în care este încheiat un contract de închiriere, persoana care deţine pe o perioadă determinată terenul nu poate ridica construcţii permanente, ci doar provizorii, ceea ce nu este posibil cînd creşti animale de 800 de kg“, a exemplificat Coconcea. El l-a mai acuzat pe Mureşan că nu vrea să încheie contracte de concesionare pentru că ar acorda oamenilor şansa ca, peste un timp, să cumpere acele terenuri. În replică, Mureşan a declarat: “A fost abrogată Legea 219 privind concesiunile, iar din acest motiv am propus să facem închirieri pe o perioadă de 49 de ani. Legea îi dă voie chiriaşului să ridice construcţii definitive pe acele terenuri“. Se poate concluziona că în loc să se documenteze asupra legislaţiei în vigoare, consilierii locali ai Alianţei de la Kogălniceanu preferă să-şi trateze nemulţumirea faptului că nu îşi primesc salariile de la Consiliu cu... una mică?