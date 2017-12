Şedinţă fără antrenor la FC Farul

Aşteptată cu interes după rezultatele dezamăgitoare din ultimele trei etape ale turului Ligii a II-a, şedinţa de analiză desfăşurată ieri la FC Farul Constanţa a pus la punct, în mare parte, pregătirea pentru retur, chiar dacă de la întâlnire a lipsit chiar antrenorul principal Marian Pană, reţinut la Bucureşti din cauza unor probleme personale. Astfel, la discuţii au participat patronul Giani Neldecu, preşedintele Marcel Lică, vicepreşedintele Marian Diaconescu şi antrenorii secunzi Ion Barbu şi Viorel Farcaş.

„Am discutat atât evoluţia echipei în turul campionatului, cât şi programul de pregătire din această iarnă în vederea returului. Mai trebuie să ne confirme şi Marian Pană că este de acord cu programul şi data reluării antrenamentelor, dar în mare totul este stabilit. Ne-am propus să disputăm două meciuri amicale în prima parte a pregătirii, care va avea loc la Constanţa. Apoi, echipa va merge în cantonament, locaţia urmând să fie stabilită în funcţie de condiţiile meteorologice. Avem mai multe varinate, în ţară, la munte, în Bulgaria sau în Turcia”, a spus Lică. În privinţa lotului, mai mulţi jucători vor părăsi echipa, urmând să fie făcute şase-opt achiziţii care să ajute FC Farul să urce în clasament. „Lotul va suferi câteva modificări. În afara celor patru jucători trimişi la juniori, cu care vom încheia colaborarea în mod amiabil, ne dorim să împrumutăm jucătorii tineri pentru a le da şansa să joace mai mult. În schimb, vom aduce şase-opt jucători, cu care suntem deja în discuţii. Cu Todoran am ţinut legătura în ultimele luni şi rămâne o ţintă, dar contează şi situaţia sa contractuală de la Victoria Brăneşti. Ne ajută faptul că s-au mai calmat apele în privinţa resurselor financiare de la clubul nostru. Suntem aproape la zi cu salariile şi am achitat toate primele din tur. În plus, avem condiţii bune de pregătire, deplasare şi cantonamente”, a adăugat preşedintele grupării de pe litoral. În ciuda locului 10 ocupat la finalul primei părţi a campionatului, oficialii constănţeni nu au renunţat la gândul promovării şi l-au reconfirmat în funcţie pe antrenorul Marian Pană.

„Dacă stai şi te uiţi în clasament, realizezi că distanţele sunt destul de mici. Cu două victorii consecutive urci în grupul echipelor fruntaşe, iar două eşecuri la rând te trimit la retrogradare. Va conta foarte mult ce achiziţii vom face în iarnă, pregătirea din pauza competiţională şi startul în retur. Se poate întâmpla orice, dar sperăm să urcăm rapid în clasament. Lui Marian Pană nu avem ce să-i reproşăm. A făcut o treabă bună şi doar neşansa l-a împiedicat să încheie turul între primele patru clasate”, a explicat Lică. Chemaţi ieri la antrenament, jucătorii s-au pregătit sub comanda lui Ion Barbu, urmând ca cel târziu mâine să intre în vacanţă.