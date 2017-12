Şeful Poliţiei Port tîrît sute de metri de maşina unui infractor

O reţea de evazionişti a fost monitorizată de ofiţerii Poliţiei Port Constanţa timp de trei luni, iar miercuri după-amiază au pornit pe urmele infractorilor pentru a-i prinde în flagrant în momentul în care ridicau din bancă o sumă de bani. Potrivit anchetatorilor, constănţenii Ion Boariu şi Cristian Scafaru au înfiinţat la începutul acestui an societăţile fantomă “Sicomar Unic” SRL şi “Speranţa General Com” SRL, prin intermediul cărora au exportat, prin Portul Constanţa, cereale cumpărate de la diverşi producători din Constanţa şi din ţară. Banii obţinuţi au fost viraţi în conturi deschise la mai multe bănci din Constanţa, fără ca tranzacţiile să fie înregistrate în contabilitatea firmelor. Poliţiştii spun că întreaga operaţiune s-a desfăşurat sub îndrumarea lui Dumitru Neculiţă, de 41 de ani, din Constanţa, un client mai vechi al oamenilor legii. Miercuri, poliţiştii i-au urmărit timp de cîteva ore pe evazionişti pînă cînd cei trei constănţeni au intrat în sediul sucursalei Băncii Române de Dezvoltare (BRD) din zona Trocadero. Cei trei au părăsit sediul băncii cu peste 360 de milioane de lei, Dumitru Neculiţă şi Cristian Scafaru s-au urcat într-un autoturism Opel Frontera, cu număr de înmatriculare CT-31-GPY, iar celălalt complice a dispărut. Patru ofiţeri din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale de la Poliţia Port Constanţa au înconjurat maşina în care se aflau cei doi evazionişti şi le-au cerut să coboare. Ceea ce a urmat, pare a fi desprins din scenariul unui film poliţist. Neculiţă l-a îmbrîncit pe cms. Dumitru Cicîldău, l-a pălmuit şi a pornit în trombă, în timp ce scms. Remulus Lăzăroaia încerca să ia cheile din contact. “M-am agăţat cu mîna dreaptă de bara ornament a autoturismului, iar cu stînga mă ţineam de oglinda retrovizoare din interiorul maşinii. I-am spus şoferului să oprească şi l-am somat că voi folosi armanentul din dotare. Ameninţarea nu a contat pentru el, căci dacă voiam să scot arma, trebuia să-mi dau drumul şi aş fi căzut”, a declarat scms. Remulus Lăzăroaia, şeful Poliţiei Port Constanţa. Ofiţerul spune că a urmat o cursă nebună, Opelul Frontera de care era agăţat poliţistul a gonit cu peste 70 km/oră pe Bd. Alexandru Lăpuşneanu, pe contrasens şi s-a lovit de o Dacie Break parcată regulamentar. Autoturismul a virat apoi brusc, la dreapta, pe str. Poporului şi şi-a continuat drumul pe str. Mihai Viteazu. Abia la intersecţia cu str. Artileriei, cînd şoferul fugar a încetinit viteza, scms. Lăzăroaia a reuşit să scoată pistolul, la vederea căruia Dumitru Neculiţă a oprit. “Şoferul Opelului a încercat să mă împingă de cîteva ori, dar nu a reuşit. La un moment dat, l-am apucat de braţul drept şi am încercat să-l fac să oprească dar degeaba. La finalul cursei mi-am dat seama că mi-am rupt piciorul drept. Cred că m-am ales cu fractura în momentul în care maşina de care eram agăţat s-a lovit de Dacia parcată. Am avut mare noroc pentru că puteam să fiu strivit între cele două maşini “, a adăugat scms. Lăzăroaia. Oamenii legii i-au imobilizat pe cei doi fugari, iar asupra lui Neculiţă a fost găsit un briceag cu lama de 10 cm. lungime. În maşină au fost găsiţi şi banii scoşi din contul bancar, cele aprox. 360 de milioane de lei cu care cei doi încercau să fugă. În scurt timp a fost reţinut şi cel de-al treilea membru al reţelei de evazionişti, Ioan Boariu. Medicii legişti au stabilit că vătămările suferite de şeful Poliţiei Port Constanţa necesită între 16 şi 18 zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca. Dumitru Neculiţă a fost audiat, ieri, de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa care au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore, pentru săvîrşirea a două infracţiuni de ultraj şi o tentativă de omor. Ceilalţi doi complici ai săi sînt cercetaţi în libertate.