Semne bune pentru piaţa auto şi economia din SUA

Piaţa auto din SUA a avut, anul trecut, cea mai bună evoluţie după 2007, în condiţiile în care vânzările modelului Fusion al Ford au atins un nivel-record, Chrysler Group a raportat a 45-a creştere a vânzărilor lunare, iar livrările de automobile Cadillac ale General Motors au urcat cu 48%. Condiţiile meteo nefavorabile de pe Coasta de Est şi din regiunea Midwest au încetinit vânzările GM din luna decembrie, iar cota de piaţă a grupului s-a menţinut constantă, anul trecut. Cota Ford a crescut însă la 15,5%, iar cea a Chrysler - de la 11,4% la 11,5%.

NOI MODELE ŞI PREŢURI MICI Poziţia actuală a celor trei producători auto americani ar fi fost de neconceput în urmă cu cinci ani, când GM şi Chrysler au intrat în faliment controlat, susţinute cu fonduri guvernamentale, iar Ford s-a restructurat cu bani împrumutaţi, în timpul celei mai grave recesiuni după Marea Criză Economică din 1929-1933. Cele trei companii auto au mărit, în 2013, preţul mediu de vânzare al vehiculelor fabricate, iar piaţa se îndreaptă, în 2014, spre al cincilea an de creştere. Vicepreşedintele pentru vânzările din SUA al GM, Kurt McNeil, a declarat că preţurile medii de vânzare sunt cele mai mari din istoria grupului după introducerea, anul trecut, a 18 modele noi sau îmbunătăţite. GM se concentrează mai mult pe vânzările de retail decât pe cele en-gros, cu discount. Din punct de vedere economic, vânzările producătorilor auto sunt de o calitate mai bună decât înainte de recesiunea încheiată în 2009. În acea perioadă, vânzările anuale depăşeau 16 milioane de automobile, datorită stimulentelor mari oferite cumpărătorilor. În prezent, stimulentele sunt mult mai mici, industria auto a redus capacitatea, iar vânzările depăşesc 16 milioane de unităţi, dar la preţuri foarte profitabile, astfel că sectorul auto este mult mai solid.

CELE MAI BINE VÂNDUTE MODELE GM începe primul an fără prezenţa în acţionariat a Guvernului SUA, Chrysler fuzionează cu Fiat, iar Ford va avea o conducere nouă. La nivelul industrei de profil, vânzările de automobile au urcat anul trecut cu 7,6%, la 15,6 milioane de unităţi. Livrările din decembrie au fost sub aşteptările analiştilor, din cauza vremii nefavorabile, cu un avans de 0,3%, la 1,35 milioane de vehicule. Livrările GM au scăzut în decembrie cu 6,3%, cele ale Ford cu 9,3%, dar vânzările Chrysler au crescut uşor. În 2013, vânzările GM au urcat cu 7,3%, la 2,8 milioane de vehicule. Ford a anunţat că 2013 a fost cel mai bun an după 2006, cu vânzări totale de 2,49 milioane vehicule. Livrările anuale ale Chrysler au urcat cu 9%, la 1,8 milioane vehicule, cu o creştere de 11% în cazul autoturismelor şi de 8,3% pentru camionete.

Cel mai bine vândut vehicul pe piaţa americană a fost modelul pickup Serie F al Ford, cu 763.402 unităţi, în creştere cu 18%. Vânzările modelului pickup Chevrolet Silverado au urcat cu 15%, la 480.414 unităţi, iar cele ale camionetelor Ram fabricate de Chrysler au avansat cu 21%, la 355.673 unităţi. Pe segmentul autoturismelor, vânzările Ford Fusion au crescut cu 22%, la 295.280 unităţi, marcând recorduri anuale, alături de modelele GM Chevy Cruze şi Sonic. Gama Dodge a Chrysler a consemnat o creştere de 27% a livrărilor anuale, potrivit Autodata.

AVUŢIA POPULAŢIEI Creşterea economiei SUA se va accelera în 2014, dar ritmul expansiunii va fi sub potenţial, la aproape cinci ani de la încheierea recesiunii. ”Anul 2014 va fi mai bun. Nu există motive de pesimism pentru viitorul apropiat dacă vor fi adoptate politicile adecvate”, a declarat Martin Feldstein, profesor la Universitatea Harvard şi preşedinte al Comitetului Consilierilor Economici în timpul Preşedinţiei Ronald Reagan. Acesta a menţionat diminuarea impactului negativ al politicii bugetare asupra economiei şi o creştere de 8.000 de miliarde de dolari a avuţiei populaţiei, în ultimele 12 luni, datorită majorării preţurilor acţiunilor şi locuinţelor.

Indicele Standard & Poor's 500 s-a apreciat cu 30% anul trecut, înregistrând cel mai mare avans de după 2007, în timp ce preţurile locuinţelor au urcat, în octombrie, cel mai mult din ultimii şapte ani, faţă de intervalul similar din 2012, potrivit indicelui S&P/Case-Shiller, care ia în calcul evoluţia preţurilor din 20 de oraşe americane. JPMorgan Chase şi-a îmbunătăţit, săptămâna trecută, estimarea privind evoluţia economiei americane din acest an, de la 2,5% la 2,8%. Pentru 2013, banca prognozează un avans de 1,9%. Fostul secretar al Trezoreriei SUA Lawrence Summers şi John Taylor, profesor la Stanford University, anticipează, la rândul lor, că în acest an este posibilă o accelerare a creşterii economice, deşi au opinii diferite în legătură cu mijloacele de stimulare a economiei. ”Nu îl contrazic pe Marty pentru că este ceva mai optimist, dar cred că este o greşeală să spui că totul este în ordine”, a afirmat Lawrence Summers, care predă şi la Harvard, la conferinţa anuală a Asociaţiei Americane de Economie. John Taylor, fost subsecretar al Trezoreriei, a apreciat că ”avansul din acest an va fi mai bun, dar încă dezamăgitor, pentru că va fi sub potenţial”.

Declaraţiile au fost făcute la o zi după ce preşedintele Rezervei Federale (Fed), Ben Bernanke, a afirmat că factorii care influenţează negativ creşterea ar putea să se atenueze. Acesta a făcut referire la situaţia mai bună a industriei financiare, la echilibrarea pieţei imobiliare, reducerea tensiunilor bugetare şi la politica monetară relaxată, care vor fi motive de optimism în trimestrele viitoare. SUA au reuşit mai bine decât alte naţiuni industrializate să readucă producţia la nivelul anterior crizei, consideră Kenneth Rogoff, profesor la Harvard şi fost economist-şef al FMI, care a adăugat însă că nu există vreo garanţie că totul a revenit la normal. Economistul-şef al FMI, Olivier Blanchard, a declarat că este îngrijorător faptul că SUA şi alte naţiuni industrializate nu au reuşit să se refacă pe deplin la cinci ani de la încheierea recesiunii.