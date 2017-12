Senatorul Cătălin Voicu rămâne în arest preventiv

Completul de cinci judecători ai ICCJ a admis, ieri, recursul DNA şi a decis ca senatorul Cătălin Voicu să rămână în stare de arest preventiv. Este pentru a treia oară consecutiv când completul de cinci judecători casează decizia Secţiei penale a ICCJ care admisese cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de senatorul Cătălin Voicu. ICCJ a mai decis, ieri, că omul de afaceri Costel Căşuneanu rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara, după ce în primă instanţă fusese admisă cererea acestuia de revocare a măsurii de a părăsi România. Procurorul de şedinţă a invocat faptul că infracţiunile şi comportamentele reţinute în sarcina lui Cătălin Voicu sunt foarte grave şi a amintit că şapte cereri de eliberare provizorie au fost respinse până acum. Voicu se află în arest preventiv de peste un an, respectiv din 30 martie 2010, perioadă în care a formulat lunar cereri de eliberare provizorie sub control judiciar sau cereri de revocare a măsurii arestării preventive.