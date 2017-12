Senatorul Şerban Mihăilescu, audiat ca martor în dosarul licenţelor IT pentru şcoli

Senatorul Şerban Mihăilescu, fost şef al Secretariatului General al Guvernului, a venit ieri la DNA pentru a fi audiat ca martor în dosarul de corupţie privind închirierea de licenţe IT pentru şcoli, pentru care s-au plătit aproximativ nouă milioane de euro. Şerban Mihăilescu nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul DNA. Potrivit unor surse judiciare, senatorul Şerban Mihăilescu a fost chemat la DNA pentru a da declaraţii în calitate de martor în dosarul privind închirierea de licenţe IT pentru şcoli, în care se fac cercetări in rem pentru trafic de influenţă, abuz în serviciu, dare şi luare de mită. În acest dosar au mai fost audiaţi ca martori actualul şef al Secretariatului General al Guvernului, Ion Moraru, Eugen Bejinariu, fost şef al SGG, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, Ioan Cordoş, fostul secretar de stat din Ministerul Comunicaţiilor, Sorin Eftene, fostul director general interimar al Microsoft România, şi Corina Dumitrescu, membru CSM şi fostă angajată a Ministerului Justiţiei. DNA a anunţat, în 10 iulie, că procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări în cauza penală constituită ca urmare a sesizării Corpului de Control al primului-ministru din 21 mai 2013. "Obiectul sesizării l-au constituit închirierea şi extinderea de licenţe educaţionale de către Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Educaţiei Naţionale, care, contrar dispoziţiilor acordului-cadru nr. 32/12.08.2009, au încheiat, contrar HG nr. 460/2009, contracte de furnizare produse, existând indicii că s-au efectuat plăţi privind o sumă de aproximativ 9 milioane euro, destinate unităţilor de învăţământ", a precizat DNA. Potrivit sursei citate, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în legătură cu infracţiuni de corupţie, luare de mită, dare de mită şi abuz în serviciu.