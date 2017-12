Sentințe care încurajează violența împotriva oamenilor legii!

09:03:02 / 10 Iunie 2015

Asa este

Foarte interesant este ca ,,oamenii legii'' devin foarte contondenti cand au de a face cu persoane ce se manifesta fara violenta sau care nu inspira agresivitate,in schimb parca au cacat in palme cand au de a face cu infractorii violenti.Nici legea nu e clara,aceasta lege castrand politia si jandarmeria de tot ce inseamna forta impotriva raului,dand in schimb posibilitatea unui trai de belferi tuturor interlopilor. Civilii,adica noi fraierii nu avem dreptul sa ne aparam pe bune,politia poarta arme doar pentru trasul in vazduh,cum sa nu se cace pe ei de ras infractorii patriei?