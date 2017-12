Senzațional - România ar putea fi prima la ceva!

11:50:07 / 16 Septembrie 2014

D-na Petrescu traiti in alta lume

Locuiesc in Suedia si in ultimii 15 ani nu am fost niciodata la fisc sa fac plata in numerar. Intodeauna cu card prin internet. Companiile de aici nici nu au absolut nici un conct fizic cu fiscul ci totul se face electronic iar eventualele informatii sunt trimise tot electronic. Se prin acest mod se evita spaga si eventualele manarii.