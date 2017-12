Serviciu-record reușit de Marius Copil

08:46:14 / 23 Ianuarie 2015

Felicitari

Felicitari Simona,felicitari Irina! Caleficate in turl 4. Din pacate nu pot sa nu fiu dezamagit pe EUROSPORT care de la meciul Irinei ne dadea secvente de 20-30 secunde in pauzele altor meciuri. Irina este tot o sportiva romanca si a fi in primele 40 tenismene din lume este o mare performanta pentru ca a crescut si invatat tenisul intr-o tara care nu face mai nimic pentru sportivi,in special in perioada junioratului