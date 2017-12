Sesiune extraordinară la Senat

Senatul se va reuni în 25-28 august în sesiune extraordinară pentru cazurile Codruţ Şereş şi Paul Păcuraru, a decis, ieri, conducerea forului legislativ. Anunţul a fost făcut de preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, care a declarat că decizia a fost luată în unanimitate de membrii Biroului Permanent. El a precizat că votul pentru dosarele care îi vizează pe Codruţ Şereş şi pe Paul Păcuraru va fi secret, cu bile. Văcăroiu a menţionat că raportul Comisiei juridice cuprinzînd soluţia începerii urmăririi penale în cele două dosare ale senatorului PC Codruţ Şereş, precum şi în dosarul care îl vizează pe ministrul Muncii, Paul Păcuraru, se va afla, pe 25 august, în căsuţele senatorilor, devenind astfel public. Referindu-se la cvorumul necesar pentru adoptarea în plen a începerii urmării penale în cazurile Păcuraru şi Şereş, Văcăroiu a afirmat că, faţă de Camera Deputaţilor, Senatul are un Regulament normal, accesibil, astfel că este nevoie de “jumătate plus unu din totalul voturilor, ceea ce înseamnă, din cvorumul de 137, 69 de voturi favorabile”. El a explicat decizia conducerii Senatului pentru convocarea unei sesiuni extraodinare pentru patru zile: “Am vrut să evit orice formulă de amînare. Procedura, conform Regulamentului, atunci cînd prezinţi un raport de genul acesta, este de trei zile, şi s-ar putea ca un coleg să spună că are nevoie de trei zile pentru a studia materialul, deşi, să fim sinceri, într-o zi şi jumătate se poate lămuri”. Păcuraru a declarat ieri că va cere insistent Senatului să aprobe începerea urmăririi penale în cazul său: “E inutil să creez Parlamentului o problemă, cu atît mai mult cu cît şi eu şi toţi colegii mei din Senat ştim că nu am o problemă juridică”. Preşedintele Senatului a mai anunţat că cererea de începere a urmăririi penale pentru senatorul Şerban Mihăilescu, caz cunoscut drept “al celor nouă arme de vînătoare”, a fost transmisă la Comisia juridică, în procedură de urgenţă, termenul pentru prezentarea unui raport fiind stabilit la sfîrşitul lunii septembrie. În altă ordine de idei, Văcăroiu a mai spus că în perioada sesiunii extraordinare, convocate pentru 25-28 august, toate cele 15 comisii permanente ale Senatului vor lucra. Pe de altă parte, el a spus că există “o problemă” în privinţa activităţii în sesiunea extraordinară din cauza raliului Bucharest City Challenge 2008, care se va desfăşura în jurul Parlamentului: “Am convenit, de principiu, ca, pe 25 august, să fie eliberate porţile la Parlament, astfel încît colegii senatori şi deputaţi, dacă este cazul, să poată intra în incintă”.