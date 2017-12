Sezon istoric pentru sportul constănţean

Sezonul 2012 este unul istoric pentru sportul constănţean, oraşul nostru având trei echipe angrenate în Liga Campionilor! Dacă handbaliştii de la HCM sunt deja obişnuiţi cu această competiţie, iar voleibalistele de la CSV 2004 Tomis joacă pentru al doilea an consecutiv, pentru voleibaliştii de la CVM Tomis participarea în Ligă reprezintă o premieră absolută.

„Fiind unul dintre cei care au scris istorie în sportul constănţean, mă bucur de câte ori alţi sportivi, din generaţia mai tânără, încep să scrie istorie. Iar CVM Tomis Constanţa, în acest an 2012, chiar scrie istorie, pe care şi-ar dori-o fiecare echipă de volei din România. Joacă în Liga Campionilor şi se alătură echipelor CSV 2004 Tomis şi HCM, iar pentru mine este un motiv de mare onoare şi bucurie. În numele celor care am slujit sportul constănţean, precum Ion Draica, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ioana Badea, Iuliana şi Romeo Enescu, Maria Cengher şi mulţi alţi sportivi de mare valoare, aş vrea să le urăm mult succes şi să le spunem că ne bucurăm mult pentru ceea ce au realizat ei. Pentru mine şi pentru noi, Sorin Strutinsky rămâne unul dintre managerii de structuri sportive care au însemnat câte ceva de valoare atât pentru baschet, cât şi pentru atletismul sau pentru fotbalul constănţean, şi este o mare împlinire că au ajuns la zece ani de la înfiinţare, luând-o de la zero, având acum şi echipe de juniori, adică asigurând viitorul în acest club, să participe în Liga Campionilor. Indiferent de valoarea careului de aşi în care au intrat, pentru că se ştie valoarea voleiului din Rusia, Turcia şi Polonia, noi avem încredere în ei. Pentru mine, victoria înseamnă participarea şi de aceea sunt tot timpul în tribunele Sălii Sporturilor, pentru că am un deosebit respect pentru ceea ce înseamnă Club pentru Viitor CVM Tomis Constanţa”, a declarat fosta handbalistă Elena Frîncu.

Fostul director al DSTJ ştie şi “secretul” acestor importante realizări ale sportului constănţean: „Constanţa, în ultimii 22 de ani, după 1990, a însemnat ceva unic în România. Aici, la Constanţa, şi în afara echipelor a fost spirit de echipă. Ce se întâmplă cu cele trei echipe înseamnă sponsori cu spirit de sport în interiorul spiritului economic, înseamnă administraţie locală care indiferent de culoarea politică s-a alăturat acestor manageri, înseamnă tradiţie în sport, pentru că trebuie să recunoaştem că şi eu la rândul meu am preluat o ştafetă pentru care, înainte de 1989, sportul însemna foarte mult, şi înseamnă că aici la Constanţa se întâmplă altceva decât se întâmplă în toată ţara. Noi am reuşit împreună şi sper din tot sufletul să rămânem împreună, fiecare cu cât putem, pentru că altfel vom ajunge la nivelul altor judeţe, care nu pot decât sporadic să spună „am o echipă de ...”.