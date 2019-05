Sfârșitul rușinos al domnului George Maior

00:01:32 / 13 Mai 2019

amintiri din Romania

anul trecut in vizita prin frumoasa noastra tara,am stat 2 saptamani la mare.Servicii si masa extrordinare,.Oameni politicosi,serviabili,mancare f buna prospata,ce nu gasesti in toata America.Intr-o zi ,la o cafea,am stat cu o doamna de 65-70 ani,...spunindu-i placuta mea impresie despre mancare,servicii,dar si despre devalizarea pe nimic a Romaniei. Ce mi-a spus ma cutremurat.. ..domnule,sotul meu e colonel de securitate,..dar daca ar avea cu cine ar baga in puscarie toti tradatorii acestei tari,...e trist ce se intampla aici,mi-a spus doamna cu ochii in lacrimi Chiar nu se poate face nimic ,am intrebat-o.. Ba da,...sunt inca oameni in armata,politie,servicii..ce iubesc aceasta tara,ce doresc ca copiii lor sa ramana aici,...ei vor face curatenie...dar e greu pt ca nenorocitii astia ce vand Romania sunt sprijiniti,platiti de afara... In plimbarea facuta in Romania am avut si un amic din USA ce mi-a spus ca mancare mai buna ca in Romania nu a mancat in viata lui,despre oameni numai vorbe de bine,...iar intr-un final m-a intrebat... Nu inteleg ,de ce ai plecat de aici?