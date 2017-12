Shakira, suspectată de o nouă sarcină

Deşi nu s-a grăbit să se căsătorească până acum, iată că Shakira, ajunsă la vârsta 34 de ani, pare să se fi răzgândit de când are o relaţia cu fotbalistul Gerard Pique. Presa spaniolă susţine că perechea a decis să îşi oficializeze relaţia. Cântăreaţa columbiană şi mai tânărul sportiv, de 24 de ani, sunt împreună din luna februarie a anului trecut, iar acum sunt hotărâţi să meargă şi mai departe. Nunta ar putea avea loc până la sfârşitul acestui an. În plus, se speculează şi posibilitatea ca vedeta să fie însărcinată cu primul ei copil. Nu este prima dată când se speculează o sarcină a Shakirei şi rămâne de văzut dacă aceasta se va confirma în viitorul apropiat!