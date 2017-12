Sharon Stone, favorită la Zmeura de Aur

Actriţa americană este favorită la premiile Zmeura de Aur acordate celor mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti. "Instinct Primar 2", în care joacă Sharon Stone, a primit şapte nominalizări, la egalitate cu comedia lipsită de haz "Ăla micu".

"Instinct Primar 2" a fost nominalizat la categoriile Cel mai prost film, Cel mai prost actor în rol secundar, Cel mai prost regizor, Cea mai proastă actriţă în rol principal, Cea mai proastă continuare şi Cel mai prost cuplu de pe marele ecran, în timp ce "Ăla micu'" a fost nominalizat la categoriile Cel mai prost film, Cel mai prost remake, Cel mai prost regizor, Cel mai prost scenariu, Cel mai prost cuplu de pe marele ecran şi Cel mai prost actor în rol principal, nominalizări obţinute de fraţii Shawn şi Marlon Wayans.

La categoria Cel mai prost film au mai fost nominalizate producţia fantastică "Doamna din apă", în regia lui M. Night Shyamalan, "The Wicker Man", cu Nicolas Cage în rolul principal şi "BloodRayne", un film nesîngeros cu vampiri regizat de Uwe Boll. La categoria Cea mai proastă scuză pentru divertisment pentru întreaga familie au fost nominalizate filmele "Deck The Halls", "Garfield: a Tail of Two Kitties", "RV," "The Santa Clause 3: The Escape Clause" şi "The Shaggy Dog".

La categoria Cea mai proastă interpretare masculină au fost nominalizaţi Tim Allen, pentru trei roluri, în "Familia lui Moş Crăciun", "The Shaggy Dog" şi "Zoom - Academia Supereroilor", Nicolas Cage pentru rolul din "Wicker Man", Dan Whitney pentru "Larry the Cable Guy: Health Inspector", Rob Schneider pentru "Rezerve de Lux" şi Marlon şi Shawn Wayans pentru "Ăla micu'". În afară de Sharon Stone, la categoria Cea mai proastă interpretare feminină sînt nominalizate surorile Hilary şi Haylie Duff pentru rolurile din "Material Girls", Lindsay Lohan pentru "În căutarea norocului", Kristanna Loken pentru rolul din "BloodRayne" şi Jessica Simpson pentru "Employee of the Month". La categoria Cel mai prost actor în rol secundar au fost nominalizate numai nume mari Ben Kingsley, Martin Short şi Danny DeVito.

Cea de-a 27-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur va avea loc pe data de 24 februarie, în mod tradiţional cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar.