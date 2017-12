Show-uri de 1 Martie prin cluburi

Începutul primăverii este marcat de tineri nu doar prin oferirea mărţişoarelor şi a florilor, ci şi prin distracţie, fie la baluri de primăvară, fie la petreceri cu alte tematici sau concerte. În acest sens, distracţia este gata să înceapă la noapte prin cluburile din oraş, astfel că, în funcţie de buzunare şi gusturi, constănţenii au de unde alege, dacă e vorba să petreacă în seara de Mărţişor.

PARAZIŢII ZGUDUIE CARNAVALUL Rapperii de la Paraziţii vor susţine, în această noapte, după ora 23.00, un concert în clubul Crush, prilejuit de Carnavalul Primăverii, organizat de Sensation Media. Cheloo, Ombladon şi Freaka l-au înlocuit astfel pe Grasu XXL, cel care a fost anunţat să cânte în prealabil la Carnaval. Însă Grasu XXL a renunţat la eveniment după accidentul grav de circulaţie în care a fost implicat în weekend. Înaintea concertului, va avea loc şi un bal mascat. Întregul eveniment are scop caritabil, întrucât o parte din banii strânşi din bilete va fi donată organizaţiei „Salvaţi Copiii”, fondurile fiind redistribuite unui caz social. Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Clubul Doors va găzdui de la ora 21.00 un concert de Mărţişor cu formaţia constănţeană White Nights Band la care intrarea este liberă. În clubul Fratelli este programată petrecerea tematică „Butterfly Effect” în cadrul căreia este invitat să mixeze Ruky DJ, iar în clubul Cafe del Mar va avea loc „Greek Party” în cadrul căreia va susţine un concert interpretul constănţean de muzică grecească Ionuţ Galani. Clubul Heaven’s Hell găzduieşte un eveniment interesant pentru fanii de hip hop din Constanţa, intitulat „Spin that Shit - DJ Session” în cadrul căruia, după ora 23.00, membrul trupei CTC, Vlad Dobrescu, va mixa live. Preţul unui bilet este de 10 lei, numai pentru băieţi. O nouă petrecere, „Club Banger Friday”, are loc în această seară în club Goblin, o ediţie de Mărţişor a petrecerii tematice în cadrul căreia vor mixa DJ Oldskull şi Chesarion, iar fetele vor avea intrare liberă în intervalul orar 22.00-23.00, când vor primi din partea casei câte un... „mărţişor” fluid. În Legendary Pub mai are loc, de asemenea, un party intitulat „În pod”, în cadrul căruia, după ora 22.00, vor mixa Sepp, Ciorty, Rammon şi Nu Zău.