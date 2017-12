Şi englezii au fost încîntaţi de Zidane

Presa britanică de ieri se înclină în faţa evoluţiei internaţionalului francez Zinedine Zidane în meciul din sferturi cu Brazilia, iar "The Independent" scrie că mijlocaşul a avut "o evoluţie aproape de beatificare"! "Este ca şi cum juca în propriul său univers", explică jurnalul. "Tot ce a făcut Zidane sîmbătă a fost strălucitor, magnific", notează "The Independent". În timp ce editorialiştii jurnalelor engleze se întrec în superlative pentru descrierea lui Zidane, "Daily Express" scrie că acesta reprezintă "clasă în stare pură". "Maestrul francez are acum ocazia să îl egaleze pe Pele, legenda braziliană, şi să obţină titlul neoficial de cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Calitatea tehnică a spectacolului francezilor a arătat cît de în urmă este Anglia", menţionează "Daily Express".

"Daily Mail" îl califică pe mijlocaş drept "un magician". Zidane a fost "într-o a patra dimensiune", consideră cotidianul "The Times", potrivit căruia fotbalistul francez mai are, pînă la retragere, "ultimii paşi mici pentru a ajunge la nemurire". "Iar acest personaj monahal ar putea să trăiască veşnic", după un meci în care "a vrăjit Brazilia cu controlul său magic asupra balonului", adaugă "The Times". "Zizou i-a făcut să tacă pe cei care rîdeau" de echipa Franţei, a titrat "The Guardian", potrivit căruia "gama paselor căpitanului francez a cuprins de la simplu la uluitor, fundaşii brazilieni fiind hipnotizaţi şi umiliţi total".

"Brazilia a fost făcută o echipă de rînd de un jucător ale cărui ghete aurite au pătruns într-un pas de dans între cele patru semifinaliste", notează "Daily Telegraph". "Financial Times" scrie că Zidane "a avut o evoluţie de o astfel de virtuozitate încît i-a redus pe unii dintre cei mai fini artizani de la mijlocul terenului (Kaka, Juninho şi Ronaldinho) la statutul de spectatori obosiţi". "Sîmbătă, Zidane a fost pur şi simplu un pisoiaş care s-a distrat jucîndu-se cu un ghem de lînă", adaugă cotidianul financiar.