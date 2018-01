Și tu poți adopta un delfin pentru a-l salva!

16:39:01 / 29 Ianuarie 2018

mda

acest ONG e un fel de parazit care efectiv nu face nimic. Fonduri pentru a se deplasa dansii sa constate ce ? O calamitate !? Acest ONG nu face nimic pentru delfini. Aduna bani de la fraieri pentru a isi plati ei iesiri si plimbari in larg pe ambarcatiuni dragute. Pentru delfini nu fac niimic. A te deplasa sa constati ce les mai e pe plaja , nu e ceva de laudat pentru un ONG. A te lupta cu pescarii care folosesc navoduri interzise si omoara delfinii, a-i filma si prinde in flagrant, a te asigura ca apele nu sunt poluate si ca sursa de hrana a delfinilor nu e compromissa , asta e altceva. In schimb acest ONG nu face decat sa adune bani si sa apara la tv cu o mutra trista anuntand ca vai, a mai murit un afalin sau un marsuin. Chiar nu exista asociiatii sau ONG uri care sa ajute delfinii cu adevarat , in afara de acsesti ipocriti ?