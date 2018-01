Cazurile în care părinţii îşi abandonează copiii în instituţiile publice în semn de protest sau motivînd că nu au posibilităţi financiare să-i mai întreţină sînt tot mai frecvente în ultima perioadă. Cu o astfel de situaţie s-au confruntat luni şi funcţionarii Primăriei Nicolae Bălcescu. ”Am fost anunţat telefonic de către funcţionarii Primăriei de faptul că o femeie şi-a abandonat cele trei fetiţe în instituţie. Imediat am anunţat lucrătorii Poliţiei din localitate şi am luat legătura cu mama, pentru a o convinge să revină asupra deciziei şi să îşi ia copiii acasă, explicîndu-i că riscă să îi piardă definitiv, însă, fără rezultat. Femeia nici nu a mai vrut să audă de copii”, a declarat primarul comunei, Paul Mocanu. El a adăugat că Mihaela Panaite nu se află la prima tentativă de acest fel, dar că, data trecută, după ce şi-a abandonat copiii în sediul Primăriei, a acceptat, în urma unei discuţii cu autorităţile locale, să îi ia acasă. “Această femeie s-a obişnuit să trăiască de pe urma copiilor ei, fiind mereu ajutată de instituţiile statului. Primeşte ajutorul social şi alocaţia copiilor, dar nu mai are dreptul la alocaţia complementară şi s-a supărat foarte tare”, a mai spus primarul Mocanu. El a mai spus că tatăl fetiţelor, care era foarte violent, şi-a părăsit familia la începutul acestui an: “De mult timp nu mai avem nicio informaţie despre tatăl celor trei copii”. Primarul susţine că fetiţele, de 5, 9 şi 11 ani, au petrecut aproape opt ore împreună cu funcţionarii instituţiei, după care au fost preluate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) şi conduse la Centrul de primire copii în regim de urgenţă Constanţa. Potrivit şefului Postului de poliţie Nicolae Bălcescu, Cristian Enache, autorităţile locale au apelat la DGASPC, pentru că femeia nu este la prima faptă de acest gen. Poliţiştii susţin că Mihaela Panaite a spus că a recurs la acest gest în semn de protest, pentru că nu mai are dreptul legal de a primi alocaţia complementară pentru îngrijirea copiilor. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al DGASPC, Mihaela Ristea, a declarat că după ce a fost primită sesizarea de la primar, echipa mobilă a instituţiei s-a deplasat la Nicolae Bălcescu unde, în urma unei evaluări, s-a constatat că minorele nu se află în siguranţă în custodia mamei. “Copiii au fost preluaţi şi încredinţaţi Centrului de primire copii în regim de urgenţă, urmînd ca, în maximum 48 de ore, să fie sesizată instanţa de judecată”, a declarat Mihaela Ristea.

Culmea este că Mihaela Panaite a spus ieri că nu a avut niciun moment intenţia să îşi abandoneze copiii, mai ales că două dintre micuţe sînt grav bolnave şi au nevoie de îngrijire specială. “Vineri am primit o adresă, în care eram înştiinţată că, în urma unei anchete sociale, s-a decis că nu mai am dreptul la alocaţia complementară de 71 lei lunar. Din această cauză, m-am prezentat la sediul Primăriei cu copiii şi am cerut să mi se facă legătura cu cineva de la DGASPC. Pentru că funcţionarii primăriei mi-au spus că echipa de la Direcţia pentru Protecţia Copilului va ajunge în comună abia după-amiază, mi-am lăsat copiii în grija asistentului social şi am plecat să îmi rezolv nişte probleme. I-am lăsat un telefon mobil fetiţei celei mari şi i-am spus să mă cheme atunci cînd va fi nevoie. Dacă aş fi avut intenţia să îmi abandonez copiii, le-aş fi lăsat hăinuţele, medicamentele şi actele”, a spus Mihaela Panaite, adăugînd că se află în plin proces de divorţ cu soţul său, care o bătea şi care acum este plecat în străinătate. Femeia susţine că este dispusă să renunţe la orice numai să îşi primească înapoi copiii. Femeia a mai spus că este bolnavă de cancer la sîn şi că, în cazul în care nu îşi va recupera copiii, va încerca să se sinucidă. Mama celor trei fetiţe a negat faptul că ar mai fi încercat vreodată să îşi abandoneze copiii. Purtătorul de cuvînt al DGASPC a declarat că instanţa va decide care va fi soarta copiilor: dacă vor fi primiţi într-un centru de plasament, dacă se vor întoarce la mama care i-a abandonat pentru a doua oară sau dacă vor fi încredinţaţi unui asistent maternal.