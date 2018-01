Şi-a abandonat toţi cei trei copii în spital

Cadrele medicale din Secţie de Obstetrică-Ginecologie s-au transformat, de sîmbătă, în părinţii adoptivi ai unei fetiţe abandonate în spital. Copilul, născut prematur, are 2,300 de kg şi este ţinut în incubator. Cadrele medicale spun că în ciuda greutăţii destul de mici, copilul este sănătos, avînd toate şansele să-şi revină în scurt timp. Mama nu are mai mult de 18 ani şi fetiţa este cel de-al treilea copil pe care îl abandonează în spital. Tînăra a plecat din salon sub pretextul că trebuie să se vadă cu cel care ar fi tatăl copilului, dar nu s-a mai întors. “Am anunţat asistentele sociale de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pentru moment, micuţa nu poate fi luată din spital, deoarece este în incubator, dar poate vor reuşi să dea de urmele mamei”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian. Aceasta este cel de al doilea copil abandonat în spital în ultima lună, însă în cazul primului bebeluş, s-a întors după copil şi l-a luat acasă.