Sidelnikov pune degetul pe rană

Aseară, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis s-au antrenat din nou în Sala Sporturilor din Constanţa, după aproape două săptămâni. Voleibaliştii antrenaţi de Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş au început pregătirea ultimului turneu al grupei valorice 1-4, care va debuta vineri, la Constanţa. Noul antrenor principal al grupării de pe Litoral a acceptat să tragă concluziile după turneele precedente. „La Dej şi la Zalău, cred că din punct de vedere fizic, tehnic şi tactic totul a fost în regulă. Ceea ce nu a fost în regulă a fost pierderea seturilor pe final, chiar şi când am condus şi am avut minge de set. Cred că problema este la nivel mental: jucătorii nu au fost pregătiţi pentru un asemenea final de campionat, cu turnee de trei meciuri în trei zile. De exemplu, în meciul cu echipa din Zalău am avut două greşeli de preluare, dar au fost la puncte de set! Nu au fost greşeli tehnice sau tactice, ci mentale”, a declarat Sidelnikov.

JUCĂTORII ECHIPEI DIN CONSTANŢA AU FOST... INCONSTANŢI. Antrenorul rus a efectuat numeroase schimbări pe parcursul celor şase partide jucate în Ardeal, şi nu toate au fost tactice, pentru blocaj sau apărare. „Am avut meciuri în care unii jucători au evoluat slab, i-am schimbat, iar cei de pe bancă au jucat mai bine decât cei înlocuiţi. Am început cu rezervele meciul următor, dar au jucat slab şi a trebuit să schimb iarăşi echipa. Nu am fost pregătiţi să începem fiecare meci cu o formulă de bază şi să câştigăm de fiecare dată. În echipă nu există un lider, iar jucătorii se uită după fiecare meci la statisticile individuale. Poate că, individual, fiecare a corespuns, dar ce folos dacă echipa a pierdut!”, a spus tehnicianul rus. Singura “rezervă” care a corespuns şi a rămas titular a fost sârbul Jovan Sajnberger, care a profitat de accidentările lui Voinea şi Romero, dar şi de forma slabă a lui Szalai, şi s-a impus în sextetul de bază al Tomisului, la Dej. Mai multe despre acest subiect, în numărul nostru de mâine.

Programul turneului de la Constanţa - vineri: Remat Zalău - Unirea Dej (ora 17.00); Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); sâmbătă: Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00); Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 17.00); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 20.00).

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 15 12 3 40:16 27

2. Dinamo 15 9 6 33:29 24

3. CVM TOMIS 15 7 8 26:28 22

4. Unirea Dej 15 2 13 14:40 17