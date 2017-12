Simona Halep a revenit în țară

Forțată, din cauza problemelor medicale, să se retragă de la turneul de la Doha (Qatar), unde câștigase trofeul anul trecut, Simona Halep s-a întors ieri acasă. Tenismena constănțeană a explicat de ce a fost nevoită să renunțe la prezența pe tabloul principal, chiar dacă va pierde puncte importante în clasamentul WTA. „Sâmbătă, înaintea turneului de la Dubai, am şimţit o durere puternică la coaste în timp ce mă antrenam. Mi-a fost greu să joc, dar am avut câteva zile libere şi am început să evoluez fără a fi la capacitate sută la sută. Apoi, lucrurile au mers bine, dar încă simt acea durere şi cred că este mai rău ca înainte, aşa că am decis să mă opresc. Este pentru prima dată când am astfel de probleme. Nu ştiu cât de gravă este accidentarea mea pentru că încă nu am făcut analize complete. Este dificil pentru că este la coaste şi nu am mai avut până acum o astfel de accidentare. Trebuie să mă odihnesc şi să mă relaxez pentru a mă recupera. Eu cred că până la Indian Wells, în martie, voi fi aptă şi voi participa. Mă bucur că am câştigat la Dubai, mai ales că este a doua oară când câştig un turneu de Premier 5. A fost o experienţă deosebită şi cu siguranţă mă voi întoarce la anul, cu mare drag. A fost o atmosferă frumoasă făcută de public și a fost fantastic să îmi aud numele în timpul meciurilor”, a declarat sportiva clasată pe locul 3 în ierarhia mondială, adăugând că este dezamăgită de faptul că nu poate să-şi apere trofeul: „Sunt foarte dezamăgită. Este un turneu foarte important pentru mine, pentru că aici am câştigat primul meu titlu important. Acest turneu mi-a dat multă încredere. Întotdeauna este dificil când trebuie să te retragi din cauza unor dureri, este neplăcut, dar trebuie să am grijă de corpul meu şi să mă gândesc la următoarele turnee. Avem multe turnee, aşa că vreau doar să iau lucrurile pozitive de săptămâna trecută”.

INVITAȚIE DE LA TRICOLORI

Tenismena constănțeană a primit o invitație specială din partea preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, pentru a asista la meciul România - Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din Franţa. „În mod cert, o invităm pe Simona Halep la primul meci, din 29 martie, cel cu Feroe, care se va disputa la Ploieşti. Toţi performerii sunt invitaţi la meciurile echipei naţionale, dorim să dezvoltăm acest concept al echipei naţionale de fotbal. Toţi foştii internaţionali beneficiază, de asemenea, de invitaţii la meciurile echipei naţionale”, a afirmat Răzvan Burleanu. Șansele ca Halep să răspundă invitației sunt aproape nule, deoarece în perioada 24 martie - 5 aprilie este programat turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami.