Simona Halep, al cincilea titlu WTA din acest an

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep îşi continuă sezonul de vis în circuitul WTA, cucerind al cincilea trofeu din acest an, după cele obţinute la Nurnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria) şi New Haven (SUA). Sportiva în vârstă de 22 de ani a câştigat turneul Premier de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari, la capătul unui parcurs perfect, în care nu a pierdut nici măcar un set. Cap de serie nr. 5 şi locul 18 în ierarhia mondială, Halep a trecut sâmbătă, în semifinale, de reprezentanta gazdelor, Anastasia Pavlyuchenkova, locul 30 WTA, cu 6-2, 6-1, după o oră şi 15 minute de joc. Ieri, constănţeanca a continuat seria victoriilor, impunându-se în finală, în confruntarea cu Samantha Stosur (Australia), locul 19 mondial şi cap de serie nr. 7, cu 7-6 (7/1), 6-2, după o oră şi 41 de minute de joc. Pentru performanţa de la Moscova, Halep va primi un cec de 132.470 de dolari şi 470 de puncte, care o vor urca pe locul 15 în clasamentul WTA. Extrem de emoţionată la ceremonia de premiere, românca a mărturisit că a fost un an incredibil pentru ea şi că este foarte mulţumită de felul în care joacă în prezent.

„A fost frumos. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut. Poate că Sam era obosită, pentru că a câştigat la Osaka, săptămâna trecută, iar eu, după Asia, am avut aproximativ zece zile pauză, din cauza unei accidentări la umăr. M-am recuperat bine, iar prestaţia mea a fost foarte bună în această săptămână. Am jucat mai agresiv în acest an, lovind mingea foarte puternic, şi m-am concentrat mult mai bine pe fiecare punct. Mai am lucruri de îmbunătăţit, dar voi lucra la acestea în pauza competiţională. Sunt foarte mulţumită de felul în care joc acum. A fost un an incredibil pentru mine. Am câştigat cinci titluri şi mă simt extraordinar”, a spus Halep, care este devansată în topul jucătoarelor cu cele mai multe trofee câştigate în acest an doar de liderul mondial Serena Williams (10 titluri). În plus, constănţeanca a urcat pe locul al doilea în topul româncelor cu cele mai multe titluri WTA, singura care o devansează fiind Virginia Ruzici, cu 12 trofee.