Simona Halep: Cu siguranţă voi juca la Indian Wells

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat, astăzi, pe Aeroportul „Henri Coandă”, că nu ştie deocamdată cât de gravă este accidentarea la coastă, dar a precizat că va juca la turneul de la Indian Wells, programat între 11 şi 22 martie. "Nu pot să spun acum cât de gravă e accidentarea pentru că nu am analizele necesare. Dar este o accidentare destul de dificilă pentru că este la coastă şi nu am mai avut niciodată până acum. Va trebui să mă odihnesc şi să mă pregătesc cât de bine pot pentru următorul turneu. Eu cred cu siguranţă că voi juca la Indian Wells. Cred că mă voi face bine până atunci", a spus jucătoarea la întoarcerea la Bucureşti. Halep a menţionat că a avut un moment dificil în finala turneului de la Dubai în cadrul căreia a comis, la o minge de meci, două duble greşeli la rând. "Sunt momente grele în timpul unui meci. A fost şi pentru mine unul atunci când am dat două duble (n.r. - în finală), dar se mai întâmplă. Cu experienţă sper să nu se mai întâmple. A fost şi un meci greu. Ea (n.r. - Karolina Pliskova) este o jucătoare puternică. Dar am stat acolo şi am luptat până la sfârşit. Trofeul avea vreo cinci kilograme, era destul de greu, dar nu l-am primit pentru că rămâne la club", a afirmat Halep.