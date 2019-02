Simona Halep: „Gheorghe Hagi a fost eroul meu”

Într-un material publicat miercuri, pe site-ul oficial al FIFA, liderul clasamentului WTA, Simona Halep s-a referit la legătura sa cu fotbalul şi la abilitatea de a jongla cu mingea. „Iubesc fotbalul. Tatăl meu nu a avut o carieră la nivel profesionist, dar a iubit fotbalul şi toată lumea îmi spune că era foarte talentat. Eu am jucat mult fotbal când eram mică, pe stradă, cu verii mei şi cu fratele meu. Îmi place să practic toate sporturile şi poate am ceva talent şi coordonare pentru asta. Cred că recordul meu la jonglat cu mingea de fotbal este de 89”, a mărturisit Simona Halep. Tenismena constănțeană a vorbit și despre „Generaţia de Aur” şi preferaţii săi, eroul Simonei Halep fiind managerul general al Viitorului, Gheorghe Hagi. „Admir fiecare jucător din acea generaţie. Nume mari, personalităţi mari, oameni mari. Şi pot spune că am onoarea de a-i cunoaşte personal pe unii dintre ei. Gheorghe Hagi a fost eroul meu. Am fost extrem de fericită când l-am întâlnit, atunci când eram copil. Iar când am descoperit că ştia cine sunt, nu îmi venea să cred. L-am întâlnit la un meci al Stelei în Liga Campionilor. A fost foarte drăguţ. Mi-a dat câteva sfaturi foarte bune”, a declarat Halep, care a adăugat că reuşeşte să se uite și la meciurile de fotbal: „Tatăl şi fratele meu Nicolae vorbesc tot timpul despre fotbal. Uneori reuşesc să văd meciuri. Îi admir pe toţi sportivii şi susţin sută la sută echipa noastră naţională. Sunt o româncă mândră şi îmi place să îmi susţin ţara ori de câte ori am posibilitatea”.

Iar cu privire la duelul dintre argentinianul Lionel Messi și portughezul Cristiano Ronaldo pentru titlul de cel mai bun fotbalist din lume, Simona Halep a spus: „Ştim că foarte mulă lume vorbește despre Messi şi Ronaldo ca fiind cei mai buni. Eu îi admir pe amândoi. Sunt diferiţi, dar ambii sunt sportivi foarte speciali”.