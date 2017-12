Simone Tempestini a câștigat titlul mondial și în WRC 3

Pilotul român Simone Tempestini a pus capăt unui sezon perfect cu încă un titlu de campion mondial. Cu punctele adunate în Raliul Marii Britanii, juniorul Napoca Rally Academy și-a asigurat titlul și în WRC3, competiție dedicată mașinilor cu tracțiune pe două roți.

Raliul Marii Britanii a început cu probleme pentru Simone Tempestini și Giovanni Bernacchini. La shakedown, ultima sesiune de antrenament înaintea startului oficial în raliu, mașina s-a oprit din cauza unui senzor defect și echipa nu a putut face reglajele finale pentru această etapă. În aceste condiții, pe primele speciale de vineri, echipajul Napoca Rally Academy a încercat să găsească cele mai bune setări pentru această etapă. După jumătatea zilei lucrurile au mers mai bine, dar diferența față de primul clasat era deja destul de mare.

„A fost o vreme complet atipică pentru Țara Galilor. Nu a plouat torențial, iar temperaturile au fost între 10 și 15 grade Celsius. Suprafața probelor a fost însă extrem de alunecoasă și a trebuit să fim foarte atenți. Am avut o abordare mai prudentă, ținând cont că pentru mine este important să termin acest raliu și cred că va fi greu să-l mai ajungem pe Martin Koci”, spunea Simone Tempestini după prima zi a raliului britanic.

Sâmbătă, juniorul NRA a încercat să mărească ritmul, dar o problemă la sistemul de frânare l-a îndepărtat și mai mult de victorie. Pe ultimele șase probe speciale de duminică suprafața a fost și mai alunecoasă, iar Tempestini a mers în ritmul care i-a asigurat poziția a doua în această etapă. „Am câștigat cinci probe speciale într-un raliu dificil și am reușit să ne atingem obiectivul. Fiecare kilometru în condițiile de aici este un plus de experiență”, a precizat el.

Cu locul secund în Junior WRC și WRC3, Simone Tempestini a adunat suficiente puncte pentru a deveni campion mondial și în WRC3, chiar dacă nu va lua startul în Raliul Australiei, ultima etapă a sezonului în Campionatul Mondial de raliuri.

„A fost un sezon super pentru noi. După ce am câștigat titlul mondial la juniori am început să mă gândesc și la cel din WRC3 și sunt foarte bucuros că am reușit și această performanță. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată tuturor partenerilor noștri care ne-au sprijinit financiar pentru a putea derula un astfel de proiect, echipei NRA și tuturor fanilor care m-au susținut în acest sezon. Acum abia aștept să înceapă sezonul 2017, când voi participa la cel puțin șase etape în WRC2 alături de Citroen Racing”, a mai spus Simone Tempestini.

FRANCEZUL SEBASTIEN OGIER S-A IMPUS ÎN RALIUL MARII BRITANII

La categoria cea mai importantă, WRC, Raliul Marii Britanii i-a revenit pilotului francez Sebastien Ogier, care astfel a asigurat echipei sale, Volkswagen, victoria în Campionatul Mondial de raliuri (WRC) ediția 2016 la nivel de constructori, înaintea ultimei etape a sezonului, care va avea loc luna viitoare, în Australia. Ogier, care a obținut cu această ocazie al 38-lea său succes în WRC, și-a trecut anul acesta în palmares al patrulea titlu mondial consecutiv. Francezul i-a devansat cu 10,2 secunde pe estonianul Ott Tanak (Ford) și cu un minut și 35 de secunde pe belgianul Thierry Neuville (Hyundai), următorii clasați în raliul britanic.

În clasamentul general al piloților, Sebastien Ogier (Franța/Volkswagen) totalizează 247 de puncte și este virtual campion mondial. Pe locurile următoare se află Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 143p, Andreas Mikkelsen (Norvegia/Volkswagen) 129p, Hayden Paddon (Noua Zeelandă/Hyundai) 126p și Daniel Sordo (Spania/Hyundai) 119p.

