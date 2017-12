Sindicaliștii CFR ameninţă cu întreruperea activităţii în toată țara

09:13:52 / 17 Decembrie 2014

Au dreptate!

Toate guvernele de dupa 1989 au distrus un mijloc de transport ecologic si de mare capacitate cum este calea ferata. In loc sa calatorim comod in tren, mergem inghesuiti ore intregi in autobuze sau microbuze supra-aglomerate. Sustinem cu toata puterea modernizarea si folosirea intensiva a cailor ferate in locul transportului rutier mai scump si poluant!