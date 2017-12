Situaţia din Afganistan, mult mai dificilă decît cea din Irak

Patru persoane, dintre care doi cetăţeni americani, au fost ucise duminică, într-un atentat cu bombă comis în provincia afgană Helmand, a anunţat poliţia locală. ”Doi consilieri americani, un interpret afgan şi un poliţist au fost ucişi”, a declarat comandantul adjunct al poliţiei din Helmand, Kamalodin Khan, precizînd că atentatul a fost comis cu ajutorul unei bombe declanşate de la distanţă. Provincia Helmand este unul dintre bastioanele combatanţilor talibani, înlăturaţi de la putere la sfîrşitul anului 2001, în urma intervenţiei unei coaliţii militare sub comandament american.

Conflictul din Afganistan va fi mult mai dificil decît cel din Irak, a apreciat, duminică, emisarul american pentru Afaganistan şi Pakistan, Richard Holbrooke. ”N-am văzut niciodată ceva asemănător cu dezordinea pe care am moştenit-o în Afganistan”, a spus Holbrooke, la Conferinţa pentru Securitate de la Munchen. ”Nu seamănă cu niciuna dintre problemele cu care am fost confruntaţi şi, din punctul meu de vedere, situaţia va fi mult mai dură decît în Irak”, a adăugat el. Holbrooke a apreciat că ”situaţia din Afganistan pune în joc, pentru prima dată, securitatea internă a ţărior implicate în conflict”. Artizan al acordurilor de pace de la Dayton, care au pus capăt, în 1995, războiului interetnic din fosta Iugoslavie, Richard Holbrooke, în vîrstă de 67 de ani, urmează să plece, astăzi, în primul turneu în Pakistan, Afganistan şi India. Preşedintele afgan, Hamid Karzai, le-a propus, duminică, talibanilor care nu au legături cu al-Qaida sau alte reţele teroriste să revină în ţară. ”Vom lansa un apel, îi invităm pe talibanii care nu au făcut parte din reţele teroriste şi care vor să se întoarcă în ţară, să revină”, a spus Karzai, prezent la Conferinţa pentru Securitate de la Munchen. Reamintind că în cursul acestui an, în Afganistan vor avea loc alegeri prezidenţiale, Karzai a apreciat că ar fi un moment bun pentru lansarea unui proces de reconciliere.

Pe de altă parte, se relatează că recentul atentat comis în apropierea ambasadei germane la Kabul reprezintă un avertisment la adresa autorităţilor de la Berlin, conform unui mesaj de ameninţare publicat pe Internet, despre care poliţia germană crede că aparţine talibanilor. Poliţia federală a confirmat, sîmbătă, existenţa mesajului apărut la începutul săptămînii trecute pe site-ul Thabaat.net şi a precizat că pleacă de la premisa că este vorba despre un mesaj autentic al talibanilor. Scrisoarea a fost publicată de revista online Al Somood, a afirmat un purtător de cuvînt al poliţiei, adăugînd că autorităţile germane evaluează ameninţările incluse în document. Conform săptămînalului ”Focus”, ”scrisoarea în arabă se adresează poporului german şi guvernului său aliat al americanilor şi afirmă că atentatul din 17 ianuarie, soldat cu moartea a cinci persoane, a reprezentat o pedeapsă şi un avertisment pentru toţi germanii implicaţi în operaţiuni militare în Afganistan”. ”Guvernul cancelarului Angela Merkel este vinovat pentru moartea femeilor şi copiilor”, afirmă documentul. De la începutul lunii ianuarie, au fost publicate pe Internet cel puţin patru mesaje video cu ameninţări teroriste la adresa Germaniei, aparţinînd mai multor grupuri teroriste, printre care se numără şi Uniunea Jihadului Islamic. Guvernul german a afirmat în repetate rînduri că tratează cu seriozitate ameninţările teroriste la adresa ţării şi consideră că riscul terorist în Germania este ridicat. \"Această scrisoare confirmă că Germania se află în vizorul teroriştilor\", a apreciat sâmbătă poliţia germană.