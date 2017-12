Șmecherii pe două roți, lăsați fără permis dacă fac zgomot de sparg timpanele

22:55:34 / 25 August 2017

Permisiul de conducere sau certificatul de înmatriculare?

Permisul de conducere ar putea fi suspendat daca cineva poate demonstra încălcarea prevederilor legale. Greu de presupus ca vom umbla cu microfoane si analizoare de zgomot după esapamentul fiecarui vehicul suspectat, aici nefiind vorba doar de motociclisti. Cum ramane cu cei care scot fum de locomotiva cu abur? Dar cu cei fara frane si lumini? Cred ca trebuie interzis dreptul de circulatie al vehicului pana la remedierea deficientelor tehnice constatate si sanctionarea conducatorilor care fac abuz prin punerea in circulatie a unui vehicul neconform. Deja in CT statiile ITP exigente se inchid din lipsa de clienti, in vreme ce peste 50% dintre masinile care asteapta la RAR pe Eliberarii ar putea fi casate fara echivoc si totusi putine sunt respinse. Atunci cum spuse cineva mai sus, las' ca merge si asa sau ce ne mai agitam degeaba? Ce spuneam????