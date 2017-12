Social democraţii, faţă în faţă cu electoratul

Candidaţii PSD în Colegiile 9 şi 10 pentru Camera Deputaţilor, Antonella Marinescu şi Mărioara Cojoc, precum şi candidatul în Colegiul senatorial 4, Mircea Pătruţ, s-au întîlnit, ieri, cu locuitorii din zona pieţelor constănţene Unirii, Cireşica şi Tomis III. Social democraţii au ascultat problemele oamenilor şi vor încerca să găsească soluţii. “Importante sînt problemele cu care se confruntă oamenii. Pe acestea trebuie să le rezolvăm în primul rînd. Actuala guvernare nu a făcut altceva decît să aducă sărăcia în buzunarele oamenilor. PSD are proiecte importante pentru copii. Ei sînt prioritatea noastră“, a declarat Antonella Marinescu. La rîndul său, dr. Mircea Pătruţ a declarat că PSD are un program amplu, care se adresează tuturor păturilor sociale. “PSD are un program anticriză, care trebuie pus în aplicare. În ce priveşte alocarea fondurilor necesare investiţiilor în judeţul nostru, autorităţile locale au nevoie de sprijin de la centru“, a declarat Pătruţ. El a mai spus că PSD are în vedere creşterea numărului locurilor de muncă, prin atragerea de investiţii, pentru ca românii să nu resimtă chiar atît de puternic efectele crizei economice mondiale. “Avem în program creşterea pensiilor, care să asigure un nivel de trai mai bun pentru vîrstnici. De asemenea, pensionarii vor beneficia şi de cea de-a 13-a pensie, majorarea salariului minim pe economie şi sprijinirea tinerilor prin construirea de locuinţe ieftine pentru ei“, a mai spus Pătruţ. Mărioara Cojoc a declarat că pentru toate proiectele pe care le-a enumerat dr. Pătruţ este nevoie de o echipă puternică. “De unul singur, un om nu poate face mai nimic pentru cei din jur. Este nevoie de o echipă, de un Guvern responsabil în care să nu mai existe certuri şi discuţii. Radu Mazăre a construit chiar fiind în opoziţie. Dacă va avea susţinere de la centru, va putea face chiar mai multe pentru Constanţa“, a spus Cojoc.