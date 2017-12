Solde mai mari pentru militarii români din NATO

06:32:01 / 29 Mai 2015

functionarii cu manecute din NATO

Hai tante Otilia,ca nu o sa gasesti matalutza ,comandanti?,nu stimata doamna ,nu este vorba de comandanti ci de niste functionari militari cu manecute care abia asteapta sa lucreze in aceste structuri numai sa poata spuna ca este ,,ofiter NATO '',,atlantis'',etc?Cunosateti sintagmele ?Nu?Este vorba despre d-nul generel Dobritoiu,cel cu casa si ,nu numai el,Si cum este parlamentar s-a ales cu un bulau in suspendare.Cred ca d-na Otilia are promisiune sa devina functionar in structurile NATO,ca prea sustine cu foc diferentierea intre ,,ofiter NATO '' si cei ce poarta,, moleteru la ,,operativ''De unde atata grija pentru niste functionari cu manecute?Dar despre unitatile operative,nimic?Este vorba despre alea cu tancuri,masini de lupta,aviatie,nave de lupta,parasutisti.