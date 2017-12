Şomajul constănţean, la jumătate din media pe ţară

Scăpaţi cu bine de emoţiile examenelor liceale sau universitare, majoritatea absolvenţilor constănţeni se gîndesc serios să intre cît mai rapid în cîmpul muncii. Chiar dacă cei mai norocoşi găsesc rapid o slujbă în domeniul pentru care s-au pregătit ani întregi pe băncile şcolii, alţii ajung ca după numeroase interviuri să îşi încerce şansa la o Bursă a locurilor de muncă - o variantă acceptabilă atît pentru tineri, care pot prinde un job ce le poate asigura un venit sigur, dar şi pentru angajatori, care primesc de la stat bani pentru viitorii salariaţi. În cadrul primei conferinţe de presă de la instalarea oficială în funcţie, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), Dragoş Poteleanu, a precizat că Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se va desfăşura pe 28 septembrie, în Constanţa, Mangalia şi Medgidia. \"Dacă pentru municipiul Constanţa, avem certitudinea că tinerii trebuie să se deplaseze în locurile stabilite din staţiunea Mamaia, la Mangalia şi Medgidia nu am stabilit încă unde vor veni anagajatorii\", a declarat Poteleanu. Avînd în vedere că în perioada sezonului estival numărul locurilor de muncă sezoniere creşte considerabil, Constanţa a reuşit şi în acest an să menţină o rată a şomajului mult sub media înregistrată pe ţară. La nivelul întregului judeţ sînt aprox. 6.000 de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, ceea ce înseamnă că, în iulie, judeţul nostru a avut o rată de 2%. \"Pentru a impulsiona activitatea instituţiei, vom efectua vizite în mediul rural pentru a găsi persoane care pot fi înregistrate în baza de date a agenţiei\", a completat Poteleanu. Pe lîngă cursurile de formare profesională derulate în prezent, conducerea AJOFM poartă discuţii cu conducerea Penitenciarului Porta Albă în vederea semnării unui parteneriat de colaborare pentru obţinerea fondurilor structurale europene.